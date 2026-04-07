Tichetele de acces pot fi achiziționate online, de pe platforma de ticketing a clubului, sau de la casele de bilete deschise în ziua meciului, începând cu ora 13:00.

Prețul biletelor pentru FCSB - Oțelul Galați

Prețurile stabilite pentru fanii campioanei en-titre sunt următoarele: Peluză – 20 LEI, Tribuna 2 - 30 LEI, VIP 3 - 100 LEI, VIP 2 - 150 LEI și VIP 1 - 200 LEI.

„De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 6 aprilie, ora 15:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!” - a mai comunicat FCSB pe Faceboook.

Situația cluburilor în campionat

FCSB se află pe locul 2 în play-out (8 la general) cu 27 de puncte, după ce în precedentele trei meciuri a înregistrat un egal, o victorie și o înfrângere.

De cealaltă parte, Oțelul Galați ocupă poziția a patra din play-out (a 10-a la general) cu 24 puncte. Gălățenii au pierdut de două ori și s-au impus o dată în grupa inferioară a primului eșalon.