Atacantul adus de Becali pe 800.000 de euro, distrus psihic de FCSB: „Aproape am ajuns la nebuni! Simțeam că mor"

Cariera atacantului a luat o turnură neașteptată după transferul la FCSB. 

Adrian PetreFCSBGigi Becali
Adrian Petre a vorbit deschis despre problemele psihice cu care s-a confruntat după plecarea de la clubul patronat de Gigi Becali.

Atacantul a fost transferat în 2020 de la Esbjerg fB pentru aproximativ 800.000 de euro, însă aventura sa la FCSB a durat doar un an. 

În această perioadă a bifat 16 meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă. Ulterior a fost împrumutat la Cosenza Calcio, iar mai târziu a ajuns liber de contract la UTA Arad.

„Aveam atacuri de panică, credeam că mor”

Într-un interviu acordat pentru GSP, Adrian Petre a povestit că perioada de după despărțirea de FCSB a fost extrem de dificilă și l-a dus în pragul depresiei.

„Am avut o perioadă în care am lucrat cu un psiholog. Am lucrat chiar și cu un psihiatru. O dădusem în depresie și anxietate, nu mai ținea de fotbal. Aveam atacuri de panică și simțeam că mor mereu. Cel mai greu era înainte și după meciuri”, a povestit atacantul.

Fotbalistul a recunoscut că la început nu a știut cum să gestioneze situația și că episoadele de anxietate apăreau frecvent.

„Psihiatrul m-a ajutat. Nu mi-e rușine să recunosc că am avut nevoie de psihiatru. Am ajuns aproape la nebuni! Dacă în fiecare seară crezi că mori, la un moment dat înnebunești”, a mai spus Petre.

De la semifinalele EURO U21 la ligile inferioare

În 2019, Adrian Petre era unul dintre atacanții de viitor ai României. A făcut parte din generația care a ajuns în semifinalele EURO 2019 alături de naționala U21, unde a strâns 18 selecții și 5 goluri.

După experiența de la FCSB, cariera sa a continuat la cluburi precum Farul Constanța, FC Hermannstadt, Levadiakos, CS Tunari și Concordia Chiajna.

Cel mai recent, atacantul s-a despărțit de CS Păulești, echipă din Liga 3 implicată într-un scandal legat de posibile meciuri trucate, iar în prezent este liber de contract.

La un moment dat, Adrian Petre ajunsese la o cotă de piață de 1,5 milioane de euro, pentru ca azi să valoreze 50.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

