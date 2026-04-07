Atacantul adus de Becali pe 800.000 de euro, distrus psihic de FCSB: „Aproape am ajuns la nebuni! Simțeam că mor”

Adrian Petre a vorbit deschis despre problemele psihice cu care s-a confruntat după plecarea de la clubul patronat de Gigi Becali.

Atacantul a fost transferat în 2020 de la Esbjerg fB pentru aproximativ 800.000 de euro, însă aventura sa la FCSB a durat doar un an.

În această perioadă a bifat 16 meciuri, în care a marcat 3 goluri și a oferit o pasă decisivă. Ulterior a fost împrumutat la Cosenza Calcio, iar mai târziu a ajuns liber de contract la UTA Arad.

„Aveam atacuri de panică, credeam că mor”

Într-un interviu acordat pentru GSP, Adrian Petre a povestit că perioada de după despărțirea de FCSB a fost extrem de dificilă și l-a dus în pragul depresiei.

„Am avut o perioadă în care am lucrat cu un psiholog. Am lucrat chiar și cu un psihiatru. O dădusem în depresie și anxietate, nu mai ținea de fotbal. Aveam atacuri de panică și simțeam că mor mereu. Cel mai greu era înainte și după meciuri”, a povestit atacantul.