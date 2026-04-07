Elias Charalambous a primit vestea cea mare, la fix o lună după plecarea de la FCSB: direct în Big 4!

În urmă cu exact o lună, pe 7 martie, Elias Charalambous stătea pentru ultima dată pe banca lui FCSB, la 1-3 contra Universității Cluj. Ca urmare a ratării play-off-ului, cipriotul își anunța demisia la finalul jocului de pe Arena Națională.

Presa din Grecia: Elias Charalambous, pe lista unei echipe din Big 4

Marți, publicația greacă SDNA vine cu informații noi legate de viitorul lui Elias Charalambous și scrie că tehnicianul ar putea ajunge la un club de top din Super League.

Sursa citată notează că Charalambous se află pe lista unui club din Big 4, care ar intenționa să îl instaleze în vară. Numele clubului nu este dezvăluit, însă variantele sunt AEK Atena (acum antrenată de Marko Nikolic), PAOK Salonic (pregătită de Răzvan Lucescu), Olympiacos (antrenată de Jose Luis Mendolibar) și Panathinaikos (pregătită de Rafa Benitez).

Toți cei patru antrenori enumerați au contracte scadente în vara lui 2027, însă grecii susțin că Elias Charalambous ar putea fi numit în vară la una dintre formațiile de top, care luptă în acest sezon pentru câștigarea titlului.

SDNA adaugă că interes există pentru Elias Charalambous și din partea unei formații aflate în mini-campionatul Greciei care decide formația calificată în Conference League. În intervalul 5-8 se află în actuala stagiune Levadiakos, Volos, OFI Creta și Aris Salonic.