Elias Charalambous a primit vestea cea mare, la fix o lună după plecarea de la FCSB: direct în Big 4!

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor de la FCSB, se pregătește de o nouă experiență profesională, după cele 4 trofee cucerite în România.

TAGS:
Elias CharalambousGreciaFCSBmihai pintilii
Din articol

În urmă cu exact o lună, pe 7 martie, Elias Charalambous stătea pentru ultima dată pe banca lui FCSB, la 1-3 contra Universității Cluj. Ca urmare a ratării play-off-ului, cipriotul își anunța demisia la finalul jocului de pe Arena Națională.

Presa din Grecia: Elias Charalambous, pe lista unei echipe din Big 4

Marți, publicația greacă SDNA vine cu informații noi legate de viitorul lui Elias Charalambous și scrie că tehnicianul ar putea ajunge la un club de top din Super League.

Sursa citată notează că Charalambous se află pe lista unui club din Big 4, care ar intenționa să îl instaleze în vară. Numele clubului nu este dezvăluit, însă variantele sunt AEK Atena (acum antrenată de Marko Nikolic), PAOK Salonic (pregătită de Răzvan Lucescu), Olympiacos (antrenată de Jose Luis Mendolibar) și Panathinaikos (pregătită de Rafa Benitez).

Toți cei patru antrenori enumerați au contracte scadente în vara lui 2027, însă grecii susțin că Elias Charalambous ar putea fi numit în vară la una dintre formațiile de top, care luptă în acest sezon pentru câștigarea titlului.

SDNA adaugă că interes există pentru Elias Charalambous și din partea unei formații aflate în mini-campionatul Greciei care decide formația calificată în Conference League. În intervalul 5-8 se află în actuala stagiune Levadiakos, Volos, OFI Creta și Aris Salonic.

Cum arată acum lupta pentru titlu din Grecia

Șanse mari ca Mihai Pintilii să rămână în staff-ul lui Elias Charalambous

De cariera profesională a lui Elias Charalambous pare să depindă și viitorul lui Mihai Pintilii. Fostul antrenor secund de la FCSB i-a promis cipriotului că i se va alătura în staff la următoarea echipă pe care o va prelua.

"Eu n-am licența Pro. Până o voi lua, n-am ce să fac. I-am promis lui Elias că, dacă își va găsi echipă, o voi analiza și voi merge cu el. În perioada asta, până voi lua licența Pro. Mă voi apuca și eu de licența Pro, să vedem cât va dura... un an, doi ani, trei ani. Dacă Elias își va găsi ceva, voi merge cu el cu cea mai mare plăcere.

Dacă el nu își va găsi, voi căuta eu. La Liga 2 pot fi principal și aș merge cu mare drag. Dacă nu găsesc cu Elias ceva, da.

La Liga 2 mă văd principal. Aș putea să merg și acum, dar dacă i-am promis nu pot să fac chestia asta pentru că a fost un om mult prea bun cu noi și nu merită. Cu el e o altă relație, mi-e foarte apropiat și nu pot să-l trădez dacă i-am dat cuvântul", a spus Mihai Pintilii, după plecarea de la FCSB, la Prima Sport.

ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!