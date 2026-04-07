Andrei Coubiș (22 de ani) a ajuns la U Cluj în ianuarie 2026, sub formă de împrumut de la Sampdoria.

Fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a rămas impresionat de evoluția fundașului și de parcursul liderului din SuperLiga.

Dragomir a dezvăluit că fundașul a fost oferit anterior FCSB pentru o sumă infimă, 125.000 de euro, și consideră că valoarea lui va depăși 20 de milioane de dolari.

„Am văzut un jucător de peste 15.000.000 de dolari, se face de peste 20.000.000! Este cel mai bun fundaș central din ultimii 15-20 de ani și mai bun decât stoperii lui Milan”, a spus Dragomir la Fanatik.

Andrei Coubiș parcurge un sezon solid

În acest sezon, Coubiș a bifat 11 apariții pentru U Cluj, a marcat două goluri și a oferit un assist, contribuind la parcursul perfect al echipei, cu 36 de puncte în play-off și victorii pe linie, la egalitate cu Universitatea Craiova și la cinci puncte de Rapid, ocupanta locului trei.

Forma sa nu a trecut neobservată, iar prestațiile bune i-au adus convocarea și debutul la naționala mare a României în amicalul cu Slovacia, pierdut de „tricolori” cu 2-0.

Pentru U Cluj urmează duelurile din campionat cu Craiova și Dinamo, iar pe 21 aprilie va juca în deplasare la FC Argeș, în Cupa României, de la ora 19:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.