După două sezoane consecutive în care a cucerit titlul și a avut rezultate remarcabile în Europa League, FCSB s-a prăbușit în actualul sezon din Superliga. Elias Charalambous a decis să demisioneze după ratarea play-off-ului, iar Gigi Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să preia echipa până în vară.

Dumitru Dragomir: "Mirel Rădoi va continua la FCSB și din vară"

Deși Rădoi ar avea un acord verbal cu o echipă din străinătate pe care ar urma să o preia în vară, Dumitru Dragomir este convins că fostul căpitan din Ghencea se va răzgândi și va accepta să rămână la FCSB și pentru sezonul următor.

În plus, spre deosebire de perioada actuală, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal anticipează că salariul lui Mirel Rădoi va crește considerabil.

"Rădoi a venit la o echipă slabă, dar are timp să aducă fotbaliști. Eu nu cred că va pleca în vară. Va rămâne în continuare. Îi dă Gigi un salariu trăsnet, 25.000 pe lună. E salariu trăsnet.

Rădoi va rămâne pentru că n-are cum să nu ia locul 7. Și fără să vrea va lua locul 7", a spus Dumitru Dragomir, la Fanatik.

Cu Mirel Rădoi pe bancă, FCSB a jucat trei meciuri în play-out: 0-0 cu Metaloglobus, 1-0 cu UTA Arad și 2-3 împotriva lui FC Botoșani. Formația roș-albastră a coborât pe locul 8, cu 27 de puncte, unul mai puțin decât UTA.

Obiectivul lui FCSB din acest final de sezon este clasarea pe locurile 7-8, iar ulterior câștigarea celor două meciuri de baraj pentru calificarea în Conference League - primul cu o echipă din play-out, iar al doilea pe terenul ocupantei locului 3 sau 4 din play-off.

