FCSB a pierdut titlul pe mana lui Gigi Becali! Ce decizii neinspirate a luat patronul si cat l-au costat schimbarile facute in ultimele saptamani

O decizie nu tocmai inspirata a lui Gigi Becali a dus la ratarea unor puncte care ar fi putut sa o mentina pe FCSB in lupta pentru titlu.

In ultimele saptamani, patronul "ros-albastrilor" a facut o adevarat obsesie din a-l schimba la pauza pe Adi Petre. S-a intamplat asta in cel putin 4 partide in care FCSB conducea la pauza, iar apoi, dupa schimbarea lui Petre, rezultatul a fost cu totul altul.

Cea mai recenta partida in care Gigi Becali a ordonat ca jucatorul adus din Danemarca sa ramana la pauza la cabine a fost cea cu Universitatea Craiova, in care inlocuitorul sau, Cristi Dumitru, nu a facut nimic in repriza secunda, iar FCSB a pierdut jocul, desi la pauza scorul era de 1-1.

Potrivit GSP, FCSB a pierdut in total, in urma schimbarilor lui Petre, 8 puncte, dupa ce rezultatele finale ale partidelor in care el a fost inlocuit au fost mai slabe decat cele indicate de tabela in momentul modificarii.

Adi Petre a ajuns la FCSB la inceputul acestui an si nu a fost pana acum integralist in nicio partida in care a inceput ca titular. El a fost prezent pe teren in 10 partide, dintre care 7 in Liga 1 si 3 in Cupa Romaniei, acumuland abia 470 de minute. Cel mai mult a stat pe teren in meciul tur cu Dinamo din semifinalele Cupei Romaniei, cand a fost schimbat in minutul 71.

Petre are, pana in acest moment, doua goluri si un assist in tricoul lui FCSB.