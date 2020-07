Gigi Becali i-a decis viitorul lui Vintila! Ce se intampla cu antrenorul cu care FCSB nu a pierdut decat 7 meciuri!

Desi Bogdan Vintila nu a pierdut multe meciuri pe banca celor de la FCSB, el este foarte aproape de a fi inlocuit.

Gigi Becali va schimba componenta bancii tehnice cu un staff condus de Toni Petrea. Vintila a confirmat partial aceasta despartire de FCSB dupa meciul cu Universitatea Craiova, cand a declarat ca se va supune oricarei hotarari luate de club.

"Eu am venit sa muncesc, am venit sa ajut, am reusit pana la un moment sa avem rezultate foarte bune, din pacate dupa aceasta perioada de intrerupere nu am mai reusit sa castigam puncte. Consider ca mi-am facut treaba atat cat am putut", declara antrenorul intr-o conferinta de presa.

El a stat pe banca lui FCSB pentru 32 de partide, obtinand 18 victorii si 7 rezultate de egalitate, fiind invinsa in alte 7 meciuri. Din pacate pentru el, in playoff-ul Ligii 1 lucrurile nu au stat atat de bine, iar "ros-albastrii" nu au castigat decat in fata Craiovei, in meciul tur, indepartandu-se de principalul obiectiv, castigarea titlului.

Vorbind despre plecarea lui Vintila, Gigi Becali a spus in mai multe randuri ca acesta va ramane in cadrul clubului, oferindu-i mai multe variante.

"I-am spus lui Vintila ca voi face schimbari la staff. Asta sa fie clar pentru el. Ii voi propune sa ramana antrenor secund sau sa imi preia echipa a doua. Nu il voi lasa pe drumuri", a declarat patronul lui FCSB.

Gigi Becali ar putea conta pe servicii lui Bogdan Vintila la Academia clubului, antrenorul avand experienta la nivel de tineret.