Delegatie inedita aleasa de FCSB pentru derby! Gigi Becali i-a trimis la Craiova pe fratii 'Mache' si 'Vijelie'! Ce a facut Mihai Stoica

Gigi Becali a ordonat ca Valeriu Argaseala, Mihai Stoica si Mihai Pintilii sa nu faca deplasarea la Craiova.

Desi anunta ca merge la Craiova sa razbune “nedreptatile ”oltenilor din sezonul in care Viitorul a iesit campioana, Gigi Becali a abordat o tactica ciudata inainte de deplasarea de pe terenul liderului Ligii 1.

GSP anunta ca cei mai importanti oameni din conducerea FCSB au fost lasati acasa, in frunte cu Mihai Stoica! Pe langa directorul sportiv, n-au facut deplasarea nici Valeriu Argaseala si Mihai Pintilii. Fostul mijlocas central si "viitorul antrenor al echipei", asa cum deja l-a proclamat Becali, a fost eliminat in timpul meciului cu FC Botosani, dar putea fi prezent la meci in randul oficialilor, chiar daca nu ar fi luat loc pe banca. Totusi, "singurul pe care fotbalistii il respecta", cum l-a descris tot patronul FCSB pe Mihai Pintilii, a ramas si el la Bucuresti.

Langa Bogdan Arges Vintila, a luat loc pe banca Marius Ianuli, celebrul 'Mache', in timp ce fratele sau a stat in sectorul rezervat oficialilor ros-albastrii din tribunele stadionului. Adrian Ianuli, poreclit 'Vijelie', a fost capetenia FCSB din loja.

Gigi Becali s-a declarat furios pe olteni dupa ce acestia au folosit o echipa formata mai mult din tineri in meciul contra Viitorului din primavara lui 2017, insa n-a reusit sa se razbune si FCSB a pierdut cu 2-1 pe arena Ion Oblemenco.

Directorul sportiv al ros-albastrilor, Mihai Stoica, a ramas acasa in premiera pentru o deplasare din acest sezon si s-a rezumat la a posta pe Facebook critici la adresa centralului Barsan.