Fotbalistii FCSB, facuti PRAF de Cornel Dinu dupa meciul cu Craiova: "Au fost adusi ca salvatori, pe timpul nostru nici copii de mingi nu cred ca erau!"

FCSB a pierdut deplasarea de la Craiova, 2-1, fiind si primul meci dupa 6 dueluri cu oltenii in care ros-albastrii cedeaza punctele.

Ros-albastrii au iesit din lupta pentru titlu, iar acum, calificati in finala Cupei Romaniei, se lupta pentru a prinde locul de cupele europene la care Gigi Becali viseaza.

Cornel Dinu a analizat prestatia jucatorilor lui Bogdan Vintila in meciul cu Craiova, criticand cuplul de fundasi centrali, Miron si Cristea. 'Procurorul' a analizat si evolutia jucatorilor pe care Gigi Becali are pretentii sa incaseze 15 milioane de euro.

"Cu Miron si Cristea in linia defensiva e un hohot de ras. Si emfaza cu care au fost adusi acesti jucatori salvatori defensivi, care pe timpul nostru nu cred ca erau nici copii de mingi.

Victoria Craiovei nu stiu daca este meritata. Este meritata in sensul ca, prin ceea ce face in ultimul timp, Craiova se intoarce la traditia de altadata. Craiova are un entuziasm de joc incontestabil. A fost un joc deschis in ambele parti.

Pe undeva, cu o omogenitate mai mare pe care o are pe constructie Craiova, fata de scaderile cu care ne-am obisnuit ale jucatorilor care astazi sunt vanduti cu 15 milioane, maine cu 10 milioane...Incepand cu Man, trecand pe la Tanase, ajungand la Coman si sa nu mai spun de Morutan.

Cand ai oscilatiile pe care le are Man, cand ai oscilatiile pe care le are Tanase, cand ai oscilatiile pe care le are Coman, chiar si Morutan...E interesant, e placut, dar ajunge!", a spus Cornel Dinu la Telekom Sport.