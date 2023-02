În stagiunea 2005-2006, Sportul Studențesc a fost aproape de a oferi una dintre cele mai mari surprize din istoria fotbalului românesc.

"Gașca Nebună", la trei meciuri distanță de titlul de campioană

Cu Gigi Mulțescu pe bancă și cu un lot format în mare măsură din jucători tineri, echipa din Regie a practicat un fotbal ofensiv și atractiv, care i-a adus renumele de "Gașca Nebună". "Studenții" au terminat turul de campionat pe locul 8, apoi au ajuns în poziția de lideri ai Ligii 1, cu trei etape înainte de final. Doar că înfrângerile cu FCSB (1-2) și Rapid (0-3), au făcut inutilă victoria cu Gloria Bistrița (2-1), din ultima etapă, iar echipa lui Olăroiu a deveni campioană după ce s-a impus în meciul direct, într-un meci restanță și în ultimele două etape.

FCSB a câștigat titlul de campioană (64p), fiind urmată de Rapid (59p) și Dinamo (56p). Sportul a terminat pe locul al patrulea, fiind la egalitate de puncte cu "câinii", dar având un golaveraj inferior cu un gol în meciurile directe. Performanța "alb-negrilor" este cu atât mai meritorie cu cât, în acel sezon, FCSB și Rapid s-au înfruntat în sferturile de finală ale Cupei UEFA, iar "roș-albaștrii" au fost la doar câteva distanță de ultimul act al competiției. În același an, Dinamo umilea pe Everton (5-1, 0-1) și apoi învingea pe ȚSKA Moscova și a fost la un gol anulat distanță cu Marseille de a ieși din grupele Cupei UEFA.

Sportul, retrogradată în Liga 2 în locul Pandurilor

La o lună de la terminarea campionatului, clubul condus de Vasile Șiman fost retrogradat în Liga 2 din cauza restanțelor financiare către bugetul de stat, după ce nu a primit avizul Sistemului Național de Licențiere din cadrul FRF, condus atunci de Florin Prunea. Locul "studenților" a fost luat de Pandurii Tg. Jiu, considerat un club mai apropiat de conducerea Federației. "Este un abuz, suntem o victimă colaterală", a spus Șiman, în 2006, acuzând jocuri de culise atât pentru pierderea titlului, cât și pentru retrogradare.

"Era un grup foarte mișto la noi, fără certuri și bătăi"

Viorel Ferfelea, component al acelei echipe spectaculoase, a depănat amintiri din acel sezon. "La Sportul am găsit o a doua casă. Am stat acolo peste 12 ani, știu la perfecție baza aia sportivă și am rămas prieten bun cu mulți colegi din acea perioadă. Curelea și Varga erau la grupa cu un an mai mare. Din grupa '85, doar eu și Lozanu am făcut pasul la echipa de seniori, dar el a trebuit să plece. Am debut cu Dan Petrescu, la un an după ce echipa promovase în Liga 1. Erau Gigel Bucur, Mazilu, Lazăr, Stanca, Stăncioiu, Rusu, Bălan... Am stat acolo din 2004 până în 2013.

Nu am primit 'botez', chiar era un grup foarte mișto la noi. La Sportul a fost atmosferă frumoasă, nu existau certuri, nu existau bătăi. Poate cei din spate e posibil să fi prins altceva, au prins generații diferite, dar eram apropiați ca vârstă și erau lucruri mai naturale, mai normale. Nu erau genul să le zic 'domnule Gigel' sau 'Nea Gigel' sau 'nea Mazilu'.

"Sezonul 2005-2006 a fost unul plin cu de toate"

Am prins un vestiar foarte greu, cu jucători foarte buni, dar tineri. Am fost 'Gașca Nebună' pentru că am fost tineri. E posibil, dacă am fi avut pe lângă noi niște jucători cu experiență, jucători de 30 de ani, ca lucrurile ar fi fost mult mai bune. Zic probabil. Contează foarte mult să ai lângă tine jucători cu experiență care să te ajute în anumite momente. Așa au fost vremurile atunci.

Sezonul 2005-2006 a fost cu de toate. Cu trei etape înainte de final, dacă se termina campionatul, eram campioni. Să termini pe locul patru, apoi să te și retrogradeze... A fost un sezon plin cu de toate.

"După ce s-a întâmplat pe teren, noi trebuia să fim campioni"

A fost un campionat ciudat, cu Gigi Mulțescu antrenor. Cred că noi am obținut 9 sau 10 victorii la rând în Liga 1. Nu știu câte echipe mai sunt în ziua de astăzi să reușească performanța asta. La finalul turului eram pe locul 8, așa că a fost un campionat nebun.

Cred că, strict după ce s-a întâmplat pe teren, noi trebuia să fim campioni. A fost presiune mare pe final, pentru că echipa campioană avea drum mai ușor spre grupele Ligii Campionilor decât în prezent. Am terminat la egalitate cu Dinamo și diferența din meciurile directe a făcut-o un singur gol. I-am bătut cu 5-4 la ei și am pierdut cu 2-0 la noi.

Penalty primit de FCSB, "executați" de Tudor în Giulești

Un sezon fantastic, care s-a terminat cu retrogradarea. Probabil că în primul rând psihologic s-a făcut diferența. Am avut ghinionul că am avut și meciurile decisive foarte grele. Noi am avut meciul cu Steaua (n.r. - FCSB, denumită la momentul acela Steaua) și, dacă îl câștigam, 100% cred că eram campioni. Dar vorbim de o echipă care a ajuns la un pas de finala Cupei UEFA, cu Rădoi, Petre Marin, Goian, Ogăraru, Neșu, Dică. Ei au avut foarte multe meciuri internaționale, meciuri de cupe europene, așa că experiența lor în meciuri mai tari s-a văzut. Noi neavând experiența asta, am cedat.

Îmi aduc aminte, a fost 1-0 pentru ei, am egalat noi, 1-1, și am luat bătaie în minutul 83, la penalty-ul acela scos de Nicoliță la intrarea lui Stăncioiu. Apoi ne-am dus în Giulești, cu un arbitraj execrabil al lui Alexandru Tudor. Viorel Moldovan îl calcă pe Tibi Bălan, îi rupe piciorul, și Tudor nici măcar nu dă fault! Asta le simți în teren. Pur și simplu ne-a măcelărit. Nu spun că nu puteau câștiga. Aveau echipă foarte bună. Nu ne comparam ca loturi cu ceilalți, în momentul ăla, dar dacă stai puțin și asculți poveștile celor care au fost în fotbal atunci... Îmi aduc aminte ce mai spunea Cristi Borcea că au controlat vântul și firul de iarbă. Dai timpul înapoi și poate ai niște răspunsuri.

"Am devenit 'Gașca Nebună' pentru că n-am avut nicio presiune"

Cum am devenit 'Gașca Nebună'? N-am avut nicio presiune niciodată. Și dacă pierdeam, tot încrcam să jucăm fotbal. Îmi aduc aminte, am jucat cu CFR Cluj și ne-au bătut 6-1, o victorie tare rău de tot pentru ei, în condițiile în care noi am avut 1-0, după câteva minute, și am avut vreo șase - șapte ocazii de gol, vreo două bare.

Da, ne-au bătut, dar noi am jucat. Nu eram echipa, care să mergem undeva, să ne apărăm și să nu jucăm fotbal. Rar de tot s-au întâmplat lucrurile astea. Cred că ăsta e unul din motivele pentru care se spune acum că noi toți am avut așa o imaginație și am fost niște jucători care am jucat frumos, și ca echipă, și individual", a declarat Viorel Ferfelea pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - Agerpres, Sport Pictures, Gabriel Chirea