Steaua s-a calificat în semifinale datorită regulii golului marcat în deplasare, regulă care în prezent nu mai există. A fost 1-1 în Giulești, pe 30 martie 2006 și 0-0 pe Stadionul Național, o săptămână mai târziu.

Răzvan Lucescu, la aproape 17 ani de la sfertul UEFAntastic Steaua - Rapid: "Ce aș schimba acum?"

Răzvan Lucescu era antrenorul celor de la Rapid la acel moment, iar în cadrul emisiunii SuperFanii a fost întrebat ce ar schimba acum la dubla cu Steaua din 2006. Actualul tehnic de la PAOK Salonic s-a referit la ocaziile ratate de giuleșteni, dar și la plusul de experiență al rivalilor, conduși la acel moment de Cosmin Olăroiu.

"Nu am pierdut meciurile, am pierdut calificarea! N-avem ce să facem, așa a fost atunci regula și o acceptăm. Ce să schimbăm? Să fi intrat în poartă mingea lui Buga, în minutul 90, în Giulești, să fi intrat mingea lui Emil Dică scoasă de pe linia porții în minutul 87 de Mihăiță Neșu.

Au fost meciuri echilibrate. Steaua a dominat tactic prima repriză din Giulești, când a și marcat. Noi am dominat a doua repriză, am marcat și am avut alte două ocazii imense să câștigăm meciul. Da, era Carlos în poartă la ei.

În celălalt meci am avut două ocazii imense, una cu Buga în prima repriză și asta cu Dică, în minutul 87. A fost o chestie de șansă, de experiență. Rapid intra pentru prima dată în acel an în grupele cupelor europene. Prima dată! Iar Steaua avea experiența anilor precedenți, care îți dă o liniște. Și după două săptămâni am jucat din nou și i-am bătut 2-0 în campionat!", a spus Răzvan Lucescu, la emisiunea Superfanii.

Bănel Nicoliță (5') pentru Steaua și Viorel Moldovan (50') pentru Rapid au fost marcatorii golurilor de la partida din Giulești. În retur, cele două echipe au remizat, 0-0, iar Steaua s-a calificat în semifinale.

În semifinale, Steaua a fost eliminată după dubla dramatică cu Middlesbrough (1-0 în tur și 2-4 în retur)

Trofeul din acel sezon a fost câștigat de FC Sevilla, care a trecut în finală de Middlesbrough, scor 4-0.