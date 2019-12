O fosta campioana a Romaniei are cea mai tanara echipa din primele trei ligi. „Vrem sa fim Gasca Nebuna!”

In lotul de 24 de jucatori se regasesc 19 tineri cu varsta sub 21 de ani.

Cristi Munteanu, presedintele executiv al Otelului, spune ca are un plan bine pus la punct pentru a readuce clubul, care in 2011 infrunta pe Manchester United, Benfica si FC Basel in grupele Ligii Campionilor, in elita fotbalului romanesc.

„Din lotul de 24 de jucatori, avem 19 de jucatori sub 21 de ani. In acest moment, echipa are doar trei jucatori din afara Galatiului, restul sunt din propria academie. In ultimele cinci partide, am terminat cu cate opt jucatori nascuti 2002-2003 in teren. Suntem intr-o perioada de reconstructie, vrem sa facem o constructie cu o baza solida, caramida cu caramida, sa facem o fundatie buna. Nu vrem sa incercam sa sarim cate trei trepte, cum s-a facut in ultimii doi ani.

Suntem finantati de Primaria Galati, in proportie de 70% din buget, restul din resurse proprii - cotizatia socios, contracte de publicitate si de sponsorizare. Jucam pe stadionul ‚Otelul’, pe stadionul mare al orasului. Ne bucuram foarte mult ca primaria si sponsorii s-au alaturat unui club de traditie si suporterilor care au tinut in viata aceasta echipa in ultimii ani. La vara, daca vom avea buget, vom consolida echipa cu 4-5 jucatori cu experienta si vrem sa mergem la drum cu cel putin 70% din acesti tineri, talente locale.

Otelul Galati, fosta campioana a Romaniei, singura campioana din zona Moldovei, una dintre cele patru echipa romanesti care au jucat in grupele Champions League, se va intoarce acolo unde ii e locul, in Liga 1. Nu am avut ca obiectiv promovarea in acest an, vrem sa construim temeinic parcursul si vrem sa dam incredere juniorilor pana la vara. Vrem sa fim 'Gasca Nebuna’, sa avem multi tineri crescuti de noi si sa jucam un fotbal de calitate”, a declarat Munteanu pentru Sport.ro.