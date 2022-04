Steaua, actuala FCSB, reușea să câștige manșa tur de pe stadionul "Lia Manoliu", scor 1-0, în fața a aproximativ 50.000 de spectatori, după un gol marcat de Nicolae Dică. Echipa lui Olăroiu a început excelent și returul de pe Riverside, Dică și Dorin Goian ducând scorul la 3-0, la general, după 24 de minute.

Ulterior, steliștii au avut parte de o oră de coșmar. Maccarone (33' 89'), Viduka (64') și Riggott (73') au marcat pentru Middlesbrough și au reușit să se califice incredibil în finala Cupei UEFA, unde aveau să piardă clar împotriva celor de la Sevilla, scor 0-4.

Dacă pentru o mare parte din fotbalul românesc a fost o seară extrem de tristă, fanii lui Middlesbrough cataloghează victoria contra Stelei drept una dintre cele mai impresionante reveniri din istoria fotbalului. Suporterii și jurnaliștii britanici nu au uitat de meciul epic de pe Riverside și au celebrat 16 ani de la cea mai importantă performanță europeană din istoria clubului.

"În această zi, în 2006, Massimo Maccarone desărvâșea una dintre cele mai tari reveniri din istoria fotbalului european. Boro a revenit de la 0-3 la general contra celor de la Steaua București și s-a calificat în finala Cupei UEFA!", a scris Gazette Boro.

???? On this day in 2006: Massimo Maccarone completed one of the greatest comebacks in European football history as #Boro recovered from 3-0 down on aggregate to beat Steaua Bucharest for a place in the UEFA Cup final! ???????? pic.twitter.com/YGwRbh4TZW

"În această zi, în 2006, posibil cel mai tare meci din istoria lui Boro. În manșa retur a semifinalei Cupei UEFA pe Riverside Stadium, Boro revenea de la 0-3 la general și câștiga cu 4-3 meciul cu Steaua București", a fost mesajul postat și pe pagina fanilor We Are Middlesbrough.

"O țeapă în inima băieților lui Dracula. În cea mai tare noapte a noastră, cu siguranță, am reușit să revenim incredibil și să marcăm patru goluri contra Stelei, cu Massimo Maccarone în calitate de erou", au scris și cei de la Boro Memories, pe Twitter.

#OnThisDay 27th April 2006

Boro ‘struck a stake to the heart of Dracula’s boys’! On surely our greatest night following this club, we mounted another incredible 4-goal fightback, this time against Steaua, with Massimo Maccarone again the late hero, to reach the UEFA Cup final! pic.twitter.com/MiVVPuuwGm