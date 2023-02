Viorel Ferfelea, component al "Găștii Nebune" de la Sportul Studențesc, vrea să aleagă o echipă de Liga 4, unde să evolueze de plăcere. Antrenor principal la Agricola Borcea, în Liga 3, el spune că peste 5 ani se vede tot implicat în fotbal, dorind să mai fie încă fotbalist.

Refuzat de Juventus Colentina, pentru că era prea mic

"Taică-miu știu că a făcut fotbal în tinerețe, dar nu la un nivel de performanță. El m-a împins spre fotbal. Suntem trei băieți și două fete, suntem o familie numeroasă. Frații mei au mers pe fotbal până la un anumit nivel. Cred că și surorile făceau fotbal, dacă creșteau în ziua de azi, când fotbalul feminin e mai dezvoltat.

Eu stăteam în zona stadionul lui Lia Manoliu și am mers prima dată cu niște prieteni mai mari la Juventus Colentina, pe la nouă ani. Am stat o perioadă, apoi mi-a zis antrenorul că sunt talentat, dar că sunt prea mic. Că erau băieți mari, care se încadrau în vârstă și îi oprește pe ei. Apoi mi-a zis cineva că la Dinamo se fac selecții. M-au oprit după primul antrenament, era antrenor Vasile Ghiță, am fost în grupă cu Ciprian Marica, cu Radu Ștefan.

A jucat cinci ani la juniorii la Dinamo, unde a fost coleg cu Marica și Radu

La Dinamo am rămas cinci ani și după aia am fost la școala de fotbal a lui Johnny Săndulescu, "Doi Cocosi". La 16 ani, el m-a dus la Sportul, cunoștea antrenorul și i-a zis 'hai, să-ți aduc un băiat!' pentru că a fost nevoit să închidă școala de fotbal.

S-a întâmplat după ce a avut niște probleme, la un moment dat, scosese el pistolul, au fost niște neînțelegeri cu un teren (n.r. - în martie 2001, Gheorghe Săndulescu, președintele Ligii Române de Fotbal-Tenis Profesionist la acel moment, i-a amenințat cu pistolul pe reprezentanții asociației "Spic de grâu", i-a înjurat pe jandarmi și a vrut să întrerupă meciului dintre echipele de tineret Dinamo si FC Național, desfășurat pe terenul de la Străulești, pe motiv că stadionul îi aparținea și îi fusese luat abuziv)...

"O să mai joc de plăcere. Arăt mult mai bine decât mulți jucători de pe la Liga 3"

Acum sunt antrenor la Agricola Borcea. Am mai fost la Liga 3 la Gloria Băneasa, am promovat cu ei de la Liga 4. Am mai fost secund la CSM Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Metaloglobus și Poli Iași. Eram antrenor secund la Metaloglobus și duminica jucam la Liga 4 pentru mine. Mi-a zis cineva 'uite, vino aici pentru că avem un proiect, vrem să faci și tu parte din el'. Eu am jucat la Liga 4, am jucat și la Domnești, am jucat și la Corbeanca.

Adică, mie îmi place să joc. Și acum vreau să mă duc la o echipă unde să joc duminica pentru mine. Aș putea să mai joc ușor la Liga 3, dar am făcut greșeala de a rămâne jucător-antrenor la Băneasa și nu mi-a plăcut. Pentru că nu puteam să supraveghez toate lucrurile, mai ales că nu aveam antrenor secund, nu aveam staff și din cauza asta a fost mai greu. La o echipă, ori ești antrenor, ori ești jucător. Nu există să calci în două bărci. Și aici am rămas doar antrenor și mă ocup de chestia asta.

Nu caut echipă, pentru că am deja niște oferte. Mă gândesc dacă mă pot încadra ca și timp pentru că vreau să mă axez pe antrenorat, în primul rând. Dacă o să joc ca Gabi Tamaș, până la 40 de ani? Eu nu am o problemă fizică. Eu arăt mult mai bine decât mulți jucători de la Liga 3. N-am o problemă fizică, pentru că fac mișcare în fiecare zi și stau bine cu pregătirea. O să merg să joc pe undeva, pentru e greu să te rupi așa dintr-o dată. Și pentru sănătate, și pentru a te elibera de stres, de toate lucrurile astea.

"Peste 5 ani mă văd tot în fotbal. Sper și ca jucător"

Unde mă văd peste cinci ani? Nu am făcut un plan așa departe în viitor. Mi-aș dori să mai joc încă, să mai fiu fotbalist la ligile inferioare. Asta o fac pentru mine, pentru mișcare, pentru a nu ieși din ritm, pentru că ne-am obișnuit într-un fel. Nu-mi fac planuri pe multă vreme înainte, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Fiind la fotbal, lucrurile se pot schimba de pe o zi pe alta. Adică poate să sune telefonul și să zică 'haide, vino!' sau 'băi, du-te!'.

La fotbal nu există planuri. Cel puțin la noi nu poți să faci, pentru că e problema financiară, se poate întâmpla absolut orice. Pot doar să spun că voi fi tot în fotbal, peste cinci ani. Eu așa mă văd, indiferent de nivel, cam asta îmi doresc. Asta îmi doresc: să rămân în fotbal, pentru că nu mă văd făcând altceva și nu m-am văzut făcând niciodată altceva", a declarat Viorel Ferfelea pentru Sport.ro.

Ferfelea a fost junior la Dinamo, dar s-a consacrat la Sportul

Viorel Ferfelea (37 de ani) a fost junior la Juventus București, Școala de Fotbal "Doi Cocoși", Dinamo și Sportul Studențesc, iar la seniori a jucat la Sportul Studențesc (2004-2013), CSU Craiova (2013-2016), ASA Tg. Mureș (2017), Sportul Snagov (2018), CSM Tg. Mureș (2018-2019), Viitorul Domnești, CS Corbeanca și Gloria Băneasa.

Ca antrenor, a fost secund la CSM Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Metaloglobus și Poli Iași, dar și principal la Gloria Băneasa și Agricola Borcea, ambele formații din Liga 3. A reușit o promovare în Liga 1 cu Craiova și are un loc patru în prima divizie cu Sportul (2005-2006), într-un sezon în care "Gașca Nebună" a lui Gigi Mulțescu a fost la trei meciuri distanță de titlul de campioană.

Text și foto - Gabriel Chirea