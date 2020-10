EXCLUSIV | Fost jucator din echipa 'UEFAntasticilor', despre PERFORMANTA din 2006: "Romania nu va mai trai asa asa ceva!"

Sorin Paraschiv a facut parte din echipa FCSB-ului care ajungea pana in semifinalele Cupei UEFA in sezonul 2005/2006.

Fostul jucator al "UEFAntasticilor" a declarat ca in urmatorii ani, Romania nu va mai avea vreo echipa care sa mai ajunga intr-o asemenea faza a vreunei competitii europene. Paraschiv crede ca ar trebui sa apreciem performantele CFR-ului, deoarece este singura echipa in prezent care tine stacheta sus.

"Nu cred ca va mai trai Romania o performanta ca cea din 2006. Uitandu-ne la ce a fost si comparand cu zilele de astazi, orice suporter si-ar dori sa mai vada astfel de meciuri, lasand rivalitatea la o parte. Mi-as dori sa dau timpul inapoi si sa vad o echipa macar unde am fost noi, indiferent de numele ei."



"Eu cred ca am ramas destul de in urma cu fotbalul, atat la nationala, cat si la echipele de club. De aceea, eu sunt de parere ca trebuie sa le tinem pumnii celor de la CFR Cluj, pentru ca de mai bine de doi ani ii avem doar pe ei in grupele unei cupe europene."

"Va fi din ce in ce mai greu, ne-au ajuns tari care in trecut erau foarte jos, tari care visau sa ajunga la nivelul nostru. Trebuie sa ne preocupe mai mult cresterea tinerilor si ce vom face pe viitor ca sa ridicam fotbalul", a declarat Sorin Paraschiv pentru Pro X.

Paraschiv crede ca in spatele succesului CFR-ului se afla Dan Petrescu, care este gata in orice moment sa conduca echipa clujeana spre titlu. Sorin Paraschiv il cunoaste foarte bine pe Petrescu, pe care l-a avut antrenor la Unirea Urziceni pentru o scurta perioada.

"Dan Petrescu este antrenorul momentului si este cel mai bun privind rezultatele. Are trei campionate si doua calificari in grupele unei cupe europene, eu nu-l vad anul asta sa fie multumit doar cu primavara europeana. Obiectivul dansului este sa ajunga si mai departe. Daca ramane Dan Petrescu eu ii vad pe CFR Cluj sa castige si mai multe titluri, echipa deja are o identitate, iar viitorul lor suna foarte bine."