Arena din cartierul bucureștean Regie a fost închiriată de Academia Germană de Fotbal, o școală de fotbal care coordonează mai multe grupe de juniori, dar și o echipa ACS Centrul German de Fotbal (Liga 4 București).

Stadionul, închiriat de AGF până în 2028

AGF poate folosi până la începutul anului 2028 stadionul Sportului Studențesc, după ce a câștigat o licitație organizată de Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din București. Societatea este deținută de afaceristul Claudiu Barbu, patronul Reinvent Consulting, o companie care oferă servicii integrate de consultanță comercială, juridică, financiară și fiscală.

Noul chiriaș din Regie, care plătește 15.000 euro/lună + TVA, a reușit să aducă stadionul și vestiarele la un nivel decent, după ce ajunsese în paragină, cu iarba de pe teren crescută sălbatic și cu mărcini în tribune. Arena este acum închiriată de mai multe echipe din Capitală și din vecinătate, putând la nevoie să organizeze și meciuri de Liga 2. Sport.ro a vizitat stadionul pe 6 martie 2024, cu ocazia meciului Venus București - Prague Raptors, contând pentru Fenix Trophy.

Arena are o capacitate de 10.020 de locuri

Stadionul Regie a fost inaugurat în 1920 și renovat de trei ori (1972, 2004, 2019) și are o capacitate de 10.020 de locuri. A mai fost cunoscut sub numele "Belvedere" (între anii 1920-1950, după numele cartierului din vecinătate) și "C.A.M." (Casa Autonomă a Monopolurilor). A găzduit două finale de Cupa României (1992, 1994), dar și meciuri din Cupa UEFA când "studenții" au jucat cu Neuchatel Xamax (1985), Omonia Nicosia (1986), Gent (1986), Brondby (1987) sau Hellas Verona (1987), plus meciuri spectaculoase în Liga 1 ale "Găștii Nebune".

Patronul lui Metaloglobus a vrut marca "Sportul Studențesc"

Decizia de a ceda stadionul pe o perioadă atât de lungă de timp i-a înfuriat pe puținii dar inimoșii fani ai Sportului Studențesc. Aceștia au protestat chiar cu ocazia meciului România - Israel, când a fost întins un banner al suporterilor "studenților", care îi acuzau pe Gabriela Mitroi Banu, directorul CS Sportul Studențesc, și pe Adrian Oprișan, fost director executiv al clubului din Regie, că ar bloca revenirea echipei de fotbal la viață. În ultimii doi ani, Asociația Suporterilor Sportul Studențesc București (ASSSB) a făcut presiuni ca secția de fotbal să fie reînființată în Liga 5 București sau marca să fie cedată către Metaloglobus (Liga 2 / patron Imad Kassas).

În 2022, tribunalul a anulat marca înregistrată de clubul lui Claudiu Florică, afaceristul care deține AS Metropolitan Fotbal & Moto Club București și a mai fost interesat să devină acționar la FC Dinamo 1948. În acest moment, CS Sportul Studențesc are secții active la mai multe discipline, precum badminton, dans sportiv, polo, tenis, tir sau rugby. Clubul funcționează cu ajutorul Ministerului Educației și își desfășoară activitatea în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA).

Foto - Gabriel Chirea