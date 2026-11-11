Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că a încercat să-l aducă în club pe Bogdan Mara, însă fostul director sportiv de la CFR Cluj a refuzat propunerea.

Bogdan Mara l-a refuzat pe Gigi Becali: „Mi-a zis: «Nu, nea Gigi!»”

Intervenit prin telefon în direct la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, omul de afaceri a anunțat că urmează să se întâlnească cu Bogdan Apostu și Bogdan Mara pentru a discuta despre transferurile necesare echipei. Cei doi au fost prezenți și la partida cu Corvinul, câștigată de hunedoreni cu 1-0, pe terenul lui FCSB.

„Am vrut pe Mara să-l aduc în club de la început, dar el a zis că nu. Mi-a zis: «Nu, nea Gigi! Uite, eu lucrez, uite ce am lucrat». Vreau să văd ce a lucrat, ce jucători. Trebuie aduși jucători. Dacă e nevoie, aduc și zece jucători. Din zece poate nimeresc trei”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

După eșecul cu Corvinul, FCSB a coborât pe locul opt, cu 21 de puncte după 15 etape, la trei lungimi de Farul, ocupanta ultimului loc de play-off. Corvinul a urcat pe poziția #7, cu 22 de puncte.