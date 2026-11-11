Nemulțumit de rezultatele echipei și de modul în care s-au prezentat jucătorii în acest sezon, patronul roș-albaștrilor a decis să facă mai multe schimbări la nivelul clubului.

Primele mutări au fost deja puse în practică. Mihai Pintilii și Costin Curelea, noii antrenori secunzi ai echipei, s-au prezentat la baza din Berceni și au participat la ședința de pregătire condusă de Laurențiu Reghecampf, informează Fanatik.

Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au prezentat la antrenamente

Pintilii revine la FCSB după o pauză de opt luni. Fostul mijlocaș a mai colaborat cu Reghecampf în precedentele două mandate ale tehnicianului pe banca formației bucureștene. Alături de el va lucra Costin Curelea, fostul selecționer al României U21, care a părăsit Federația după campania ratată din preliminariile Campionatului European de tineret.

În acest moment, staff-ul lui Reghecampf îi mai cuprinde pe Viorel Dinu, Thomas Neubert, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, alături de cei doi noi secunzi.

Gigi Becali taie în carne vie la FCSB: ”Șase o să plece! Îi dau afară!” + ”Cineva trebuie să răspundă”

”(n.r. despre departamentul de scouting) O să plece vreo șase inși. Adică o să dau afară vreo cinci-șase inși de acolo de la club. (n.r. E și Cernat printre ei?) Da! (n.r. Chiar dacă e legătura cu MM Stoica pe care o are. Nu contează?) Păi de ce să conteze? Cu atât mai mult! Trebuie să răspundă cineva.

Dacă jucătorii care s-au luat sau hai, jucătorul, că ceilalți nu mai contează. Ca să aduci un jucător care te costă un milion, 500 de mii, trebuie să îl vezi bine.

Și cine l-a văzut? Cernat, Alin Stoica, MM și cu Filip, dar Filip e un om prea cuminte. O să-l trimit acolo unde a venit prima dată, la echipa a doua. Nu că venim aici la prima echipă ca să ne distrăm. Hai să facem la prima echipă ca să ne distrăm! Nu! Nu mai merge așa!”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.