Căpitanul naţionalei Franţei, Kylian Mbappé, care suferă de o problemă la muşchii ischiogambieri, ar putea rata meciul împotriva Italiei, joi seara.

Kylian Mbappe poate rata meciul cu Italia!

Francezii speră că fotbalistul va fi apt pentru meciul cu Turcia, duminică, relatează L'Equipe.

Selecţionerul echipei naţionale a Franţei, Zinédine Zidane, se confruntă cu un început agitat de cantonament. După Pierre Kalulu, Marcus Thuram şi Aurélien Tchouaméni, a venit rândul lui Kylian Mbappé să se confrunte cu o problemă musculară.

Afectat de o problemă la ischiogambieri, căpitanul echipei naţionale a Franţei nu a putut participa la antrenamentul de miercuri dimineaţă alături de coechipieri, scrie News.ro.

Nu este nimic grav, dar atacantul de la Real Madrid ar urma să fie indisponibil pentru meciul de joi împotriva Italiei. Partida dintre Italia şi Franţa va fi arbitrată de Istvan Kovacs.