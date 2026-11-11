Cătălin Cîrjan (23 de ani) este singurul reprezentant al lui Dinamo la echipa națională de seniori. Hagi a preferat să nu mizeze pentru această acțiune pe Raul Opruț (28 de ani), titular incontestabil pe postul de fundaș stânga la echipa lui Nuno Campos.

Convocat la precedenta acțiune, fundașul stânga nu a prins niciun minut, iar de această dată Hagi a preferat să-l lase la echipa de club. Dinamo a mai avut jucători aflați în vizorul naționalei, Andrei Mărginean (25 de ani) și Alexandru Musi (22 de ani), dar cei doi au fost accidentați în ultima perioadă.

Andrei Nicolescu, prima reacție după ce Hagi l-a lăsat acasă pe Opruț

Pentru postul de fundaș stânga, Hagi va miza, cel mai probabil, pe Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul liderului Universitatea Craiova.

„Cîrjan la lot, cred că e un titlu mai bun. Musi nu avea cum, Mărginean nu avea cum că e accidentat. (n.r. Raul Opruț?) Există opțiuni bune în România pentru postul acela.

E decizia selecționerului. Bancu a jucat foarte bine în ultima perioadă. Trebuie să recunoaștem asta. Cred că e într-un vârf de formă”, a spus Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, potrivit Fanatik.ro.

Lotul convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia-Herțegovina

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Rareș ILIE (Mantova | Italia, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

* Nicolae STANCIU și Valentin MIHĂILĂ au acuzat probleme musculare și sunt indisponibili pentru meciurile din această lună. Ca urmare, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să îl convoace pe Rareș ILIE.