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„Militarii” au deschis scorul în primul act, prin Alex Albu, însă gazdele au reușit o remontada. Metalul Buzău a egalat înainte de pauză prin Crețu, ca victoria să fie adusă de Baxevanos, în minutul 82.

Alex Albu, semnal de alarmă după o nouă înfrângere a CSA Steaua în Liga 2

În urma înfrângerii din Crâng, CSA Steaua ocupă locul 16 în Liga 2, cu doar 11 puncte acumulate. Rămas din formația din Ghencea, Daniel Oprița nu reușește să îmbunătățească forma sportivă.

Primul marcator de la Buzău, Alex Albu, a transmis după fluierul final că echipa trebuie să aducă rezultatele până în iarnă, pentru ca mai apoi perioada de mercato să aducă noi jucători.

Fostul internațional susține că lotul este unul limitat, însă situația trebuie să se schimbe, în condițiile în care nu a semnat cu CSA Steaua pentru „a se bate la retrogradare”.

”Suntem o echipă, Daniel nu poate să facă totul de unul singur. Urmează pauza, mai avem câteva meciuri până la final de an, sperăm să luăm cât mai multe puncte, iar din iarnă vom vedea cum va fi.

De când am venit aici, intru cu gândul că trebuie să îmi fac treaba, să dau totul pentru a câștiga și pentru a fi sus. Eu nu am venit aici să mă bat la retrogradare în Liga 2, să fim serioși!

Eu am venit aici cu gânduri importante, echipa s-a luptat mereu pentru play-off și chiar a fost acolo. Azi, a fost și terenul cum a fost, dar cred că e păcat că nu am luat măcar un punct.

Sunt sigur că vom scoate situația la capăt, cu meciurile rămase până în iarnă, iar din iarnă vor veni anumiți jucători, vor mai și pleca. Sperăm, însă, ca până la iarnă să nu se mai accidenteze jucători

Trebuie să tragem toți la aceeași căruță, dar unii trag mai mult, ații mai puțin, ăsta e adevărul! Trebuie să fim realiști!”, a declarat Alex Albu, după Metalul Buzău - CSA Steaua 2-1.