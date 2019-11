FCSB - SEPSI OSK LIVE 21:00 | De la lipsa de solutii, la prea multe variante! Vintila, batai de cap in alcatuirea primului 11! Pe cine scoate din echipa si ce jucator revine la FCSB

FCSB - Sepsi OSK se joaca diseara, de la 21:00, pe National Arena.

FCSB si Sepsi OSK se dueleaza in etapa a 15-a a Ligii 1, a doua a returului sezonului regulat. Formatia ros-albastra se afla pe locul 7, cu 21 de puncte, in timp ce covasnenii ocupa pozitia a 10-a, cu 16 puncte obtinute in 14 partide. Meciul este programat diseara, de la 21:00, pe National Arena.

FCSB vine dupa trei victorii la rand, 2-1 in fata Chindiei (Liga 1), 4-0 cu Hermannstadt (Liga 1) si 1-0 cu U Cluj (Cupa Romaniei).

De cealalta parte, Sepsi OSK are o infrangere, o ramiza si o victorie in ultimele 3 meciuri: 2-3 cu Astra (Liga 1), 0-0 cu Voluntari (Liga 1) si 4-2 cu Astra (Cupa Romaniei).

Sepsi este "campioana egalurilor" in Liga 1. Covasnenii au 10 egaluri in 14 etape!

Revine Nedelcu la FCSB

Pentru prima data de la venirea la FCSB, Arges Vintila are intreg lotul complet. Acesta are ceva batai de cap in alcatuirea echipei, avand foarte multe variante.

Un fotbalist care va prinde diseara minute este Dragos Nedelcu, cel care revine dupa 3 luni in afara terenului.

FCSB - Sepsi OSK | Echipe probabile

FCSB: Balgradean - Manea, Cristea, Planic, Pantiru - Ov. Popescu, Oaida, Morutan - Man, Coman, Gnohere

Rezerve: Vlad, Cretu, Chorbadzhiyski, Soiledis, Nedelcu, Popa, Tanase

Sepsi OSK: Fejer - Dimitrov, Barisic, Bouhenna, Fl. Stefan - Vasvari, Velev, Flores, Carnat - Safranko, Karanovic

Rezerve: Niczuly, Kilyen, Konogo, Hamed, Deaconu, Fulop, Gal-Andrezly