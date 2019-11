FOTO | MOMENT CONTROVERSAT! Indicatii de la Gigi Becali? Cum a fost surpins team manager-ul FCSB-ului pe banca tehnica

Gigi Becali face din nou tactica la FCSB

FCSB invinge pe Sepsi cu 2-1, dupa ce a fost condusa, si duce seria victoriilor la 10. Golurile ros-albastrilor au fost marcate de Gnohere si Tanase, in timp ce pentru oaspeti a inscris Karanovic.

In minutul 60 al partidei, camerele TV l-au surpins pe Marius Ianuli, team manager-ul FCSB, cum se uita pe un telefon mascat de o foaie de hartie, plasata "intamplator" in suportul de bauturi din scaun. Imediat dupa, "Mache" l-a chemat pe Vintila pentru a-i transmite informatii, cel mai probabil de la patronul Gigi Becali.

Gigi Becali a reactionat in momentul in care a fost intrebat de imagini.

"Ce scria in mesaj? Pai spuneti-mi si mie. Intrebati si voi, credeam ca stiti, trebuia sa intrebati. O sa-l intreb pe Mache acum ce scria in mesaj, daca asta vreti sa stiti. Interzice legea penala si civila sa se intample asta? Dati-ma la comisie si la FRF, la UEFA, la FIFA, sa vedem daca e interzis.", a declarat Gigi Becali, in direct la Digi Sport.

"O sa-i zic lui Ianuli sa nu mai vorbeasca cu Vintila, daca nu are voie, asta o sa-i spun.", a adaugat Becali.