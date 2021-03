"Trebuie sa castigam si pe teren propriu!" Andone, gata de RAZBOI in meciul cu Dinamo! Ce a spus dupa victoria cu Poli Iasi

FC Voluntari s-a impus luni, cu 2-0, in fata lui Poli Iasi.

Antrenorul ilfovenilor spera ca echipa sa continue forma buna si sa castige si acasa, cu Dinamo. "E bine ca am reusit sa parasim ultimele doua locuri, cele care duc direct in Liga 2. Le-am spus si baietilor inainte de meci, ar trebuie sa fie ultima zi pana la finalul campionatului cand ne clasam in zona rosie. Ii felicit pe jucatori pentru atitudine, au muncit, s-au sacrificat, nu a fost un meci simplu si ii felicit pentru victorie.

La faza eliminarilor nu am vazut prea bine. A fost un jucator pe jos de la noi, Angelov a facut o alunecare, apoi Passaglia l-a luat de gat. Mi-a zis ca nu a facut nimic, a si luat galben in prima faza. Dar asta a fost decizia arbitrilor si nu vreau s-o comentez.

Va trebui sa vina momentul sa castigam si meciurile de acasa. Saptamana viitoare vom juca cu Dinamo, este extrem de important sa legam doua victorii consecutive. Indiferent de adversar, va trebui sa avem aceeasi atitudine ca in aceasta seara si sa luam toate cele trei puncte.

Tamas stie sa gestioneze foarte bine fazele jocului. Organizeaza echipa din aparare, ne ajuta prin experienta sa si a adus un plus de maturitate, i-a organizat bine pe baieti si au facut o treaba extraordinara impreuna", a declarat Bogdan Andone, antrenorul lui FC Voluntari.

Echipa ilfoveana se afla pe locul 14, cu 24 de puncte, la doua de rivala din meciul urmator, Dinamo.