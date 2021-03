Suporterii, ALL IN pentru obtinerea licentei! Cine o reprezinta pe Dinamo in negocierile cu creditorii

Dinamovistii trebuie sa achite datorii de peste 800.000 de euro pana la finalul lunii aprilie pentru a obtine licenta pentru urmatorul sezon al Ligii 1.

Suporterii-actionari de la club au facut tot posibilul pentru a mai plati o parte din datorii, implicandu-se si in renegocierea salariilor cu jucatorii ramasi la echipa.

Liderul galeriei dinamoviste, Elias Bucurica, a fost cel care a reprezentat clubul in discutiile cu creditorii, discutand si cu fostul antrenor Cosmin Contra despre banii pe care ii are de incasat.

In conditiile in care spaniolii din conducerea clubului sunt de negasit, fanii din programul DDB, care s-au remarcat drept finantatorii echipei in ultimele luni, au preluat si problema licentei in propriile maini.

Elias Bucurica a devenit reprezentantul lui Dinamo pentru ca a fost liderul suporterilor care au initiat programul Doar Dinamo Bucuresti, asociatie prin care fanii au creditat clubul cu peste 1 milion de euro pana acum si care detine 20% din actiuni.

In incercarea de a ajuta Dinamo sa obtina licenta pentru urmatorul sezon, Bucurica a discutat recent cu Cosmin Contra, pe care a incercat sa-l convinga sa renunte la banii pe care ii are de primit.

Antrenorul a renuntat deja la litigiul la FIFA care i-ar fi costat pe dinamovistii peste 500.000 de euro, acum dorindu-si doar salariul pe doua luni, respectiv 50.000 de euro, suma la care nu este dispus sa renunte.

Nici preparatorul fizic pe care l-a adus la echipa, Javi Reyes, nu vrea sa piarda banii pe care ii are de incasat, acesta cerand 4 salarii, care insumeaza 40.000 de euro.

In total, in acest moment, datoriile lui Dinamo se ridica la aproximativ 860.000 de euro, la care s-ar putea adauga inca 50.000 de euro care trebuie platiti catre Ionel Augustin si Gica Mihali, care si-au castigat in instanta salariile restante.

Oficialii lui Dinamo pot face, insa, apel in termen de 5 zile de la data la care a fost luata decizia Camerei Nationale de Solutionare a Litigiilor din cadrul FRF, respectiv 25 februarie.