Nicolae Badea a dezvaluit tot! "Sunt inca principalul creditor al lui Dinamo!" Cum a mutat Negoita termopanele de la club si le-a dus pe santierul lui

Fostul presedinte al lui Dinamo, Nicolae Badea, a dezvaluit ca inca este principalul creditor al lui Dinamo.

Mai mult decat atat, Badea a povestit cum fostul patron al echipei, Ionut Negoita, a luat toate termopanele necesare modernizarii clubului, obtinute printr-un contract de sponsorizare de patronul de la Computerland, si le-a mutat pe santierul lui.

Nicolae Badea a explicat ca implicarea sa la Dinamo este sub forma de mecenat, mai exact: "un act de liberalitate prin care o persoana fizica sau juridica transfera, fara obligatie de contrapartida directa sau indirecta, dreptul sau de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare catre o persoana fizica, ca activitate filantropica cu caracter umanitar, pentru desfasurarea unor activitati in domeniile: cultural, artistic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fundamentala si aplicata".

In prezent, clubul este detinut de grupul de investitori spanioli.

"Cat am fost eu actionar, aveam un contract cu Gealan, producatorul de termopane. Dinamo primea cateva sute de mii de euro anual, iar alte cateva sute de mii de euro erau prinsi sub forma de produse, de termopane. Am pus termopane peste tot in club, dar cate termopane poti sa pui?! La un moment dat, am convenit ca termopanele sa ramana la Gealan si ei sa le vanda cu un mic discount, iar banii veneau la Dinamo.

Dupa ce am iesit din club, dupa o vreme m-a sunat patronul de la Gealan sa-mi spuna ca vrea sa renunte la contract: Nicule, termopanele pentru club sunt acum incarcate in dube si duse direct pe santierele lui Negoita.

Sunt inca principalul creditor al lui Dinamo, iar Borcea e si el in aceeasi situatie. Asta este o prima de marire de capital, o chestie perfect legala, pe care Negoita nu a putut sa o anuleze atunci cand a bagat clubul in insolventa. Creditul a ramas si e valabil si acum…Pusesem garantii personale, iar Negoita mi-a promis ca-si va respecta obligatiile. Nu a facut-o, iar Banca Italo-Romena m-a executat pe mine.

Implicarea mea la Dinamo momentan e sub forma unui contract de mecenat. Eu am semnat acest contract cu Diego Fabbrini. Amortizez practic o parte din salariul jucatorului sub forma acestui contract. Evident, Fabbrini poate sa poarte apoi o insigna discreta cu logoul Computerland…sunt si alti oameni de afaceri, prieteni cu mine, dispusi sa semneze contracte de mecenat cu jucatorii lui Dinamo", a explicat fostul presedinte al ros-albilor pentru Gazeta Sporturilor.