Dezvaluirile MOMENTULUI! Mircea Lucescu a fost aproape de revenirea la Dinamo! Ce functie urma sa ocupe si de ce nu s-a mai intors in Romania

Fost antrenor al echipei din Stefan cel Mare, Mircea Lucescu a ramas un fan al "cainilor" si un idol pentru suporteri.

Unul dintre fostii actionari ai clublului, Nicolae Badea, este in continuare implicat in salvarea lui Dinamo, dupa cum au anuntat si fanii actionari din DDB. Omul de afaceri contribuie prin logistica si donatii, iar intr-un viitor apropiat ar putea sa fie din nou in actionariatul clublui, cred mai multi oameni din fotbal.

Badea a dezvaluit ca a reusit sa-l convinga pe Mircea Lucescu sa revina la Dinamo, insa fostul selectioner a acceptat in cele din urma oferta de la Dinamo Kiev, iar revenirea la clubul de suflet s-a amanat. Pozitia pe care urma sa o ocupe era de director general, iar Badea urma sa fie cel care baga bani in club, ca in anii precedenti.

"Aveam o discutie cu Mircea Lucescu pentru a veni directorul clubului. Fusese de acord, dar apoi a plecat la Kiev si discutia a picat deocamdata", a dezvaluit Nicolae Badea pentru gsp.ro.

Pentru fanii dinamovisti aceasta veste vine ca o incurajare pentru viitor, in conditiile in care un tandem Badea-Lucescu ar asigura atat stabilitate financiare, cat si profesionalism si sanse la performante pe cale sportiva.