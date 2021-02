Victorie lejera pentru Lucescu in deplasare: portarul advers a luat doua goluri de necrezut! Dinamo Kiev e la 4 puncte deasupra lui Sahtior

Etapa perfeta pentru Lucescu in Ucraina!

Sahtior a pierdut acasa cu Zorya, iar Dinamo Kiev a profitat! A castigat cu 4-1 in deplasare cu ultima clasata, Lvov, si a urcat la 4 puncte deasupra lui Sahtior dupa 16 etape.

Dinamo a deschis scorul in minutul 1, dupa ce Besedin a profitat de o gafa uriasa a portarului Kostik. In continuare, a fost distractie pentru echipa din Kiev, care a punctat de cate doua ori pe repriza.

Miercuri, Dinamo are meci in Cupa cu Kolos Kovalivka, apoi o intalneste acasa, in campionat, pe Minai.