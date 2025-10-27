Ce diferență de la un sezon la altul! În campionatul trecut, FC Botoșani și Hermannstadt erau „colege de suferință“, în partea inferioară a clasamentului. De altfel, n-a fost nicio surpriză că ambele au ajuns în play-out, unde și-au păstrat statutul de prim-divizionare și pentru această campanie.

Acum însă, FC Botoșani a devenit o echipă „metamorfozată“, pe locul 1, cu o singură înfrângere în primele 13 etape! Mai mult decât atât, trupa pregătită de Leo Grozavu are cinci victorii la rând, în campionat.

Hermannstadt, în schimb, a și uitat cum e să iei toate punctele într-o partidă! Pentru că n-a mai simțit gustul victoriei de mai bine de o lună, perioadă în care a înșirat trei înfrângeri.

În aceste condiții, e clar că obiectivele vor fi total diferite, în meciul de astăzi. Pentru că Leo Grozavu va ținti un nou succes, în tentativa de consolida poziția Botoșaniului, în fruntea clasamentului. Marius Măldărășanu, în schimb, va încerca să-și salveze postul printr-o victorie, el fiind cel mai longeviv antrenor din Superliga noastră, la ora actuală.

De la ora 17.30, Sport.ro va oferi meciul FC Botoșani – Hermannstadt în format LIVE TEXT!

În așteptarea partidei de astăzi, site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal a prefațat meciul, oferind mai multe borne pe care le redăm, în rândurile de mai jos.

*14 aprilie 2025, FC Botoșani - Oțelul 0-1: a fost singura partidă pierdută acasă de elevii lui Leo Grozavu în principala competiție internă în acest an calendaristic, în rest au opt succese și șapte rezultate de egalitate.

*Gruparea moldavă a încheiat runda precedentă cu cel mai bun atac, 26 de goluri marcate, dintre care 16 în repriza secundă.

*O victorie, 2-1 cu Rapid, două remize și patru înfrângeri au înregistrat sibienii în ediția actuală din postura de vizitatori.

*FC Hermannstadt are șase partide fără gol marcat și doar una fără gol încasat.

*Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 17 ori, de șapte ori au câştigat moldovenii, de patru ori s-au impus ardelenii, iar alte şase partide s-au terminat la egalitate.

*Prima confruntare a avut loc pe 27 iulie 2018, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-0, marcatori Andrei Dumitraş şi Mihai Roman II.

*O singură partidă s-a terminat fără gol marcat, pe 14 noiembrie 2022, cu botoşănenii în postura de gazde.

*Cele mai multe goluri s-au înscris pe 4 septembrie 2023, FC Botoşani - FC Hermannstadt 2-2.

*Cea mai recentă dispută directă din SuperLigă: 18 mai 2025, FC Botoșani - FC Hermannstadt 2-1 (Enzo Lopez, Zoran Mitrov / Ianis Stoica).

