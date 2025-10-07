După 2-1 contra celor de la UTA Arad, FC Botoșani a ajuns la patru victorii consecutive în Superliga și a urcat pe primul loc, cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, care are un golaveraj mai slab.

Leo Grozavu, deranjat de interdicția la transferuri primită de FC Botoșani



În ciuda parcursului impresionant din această primă parte a sezonului, FC Botoșani a primit recent interdicție la transferuri din partea FIFA. Clubul fusese somat încă din august pentru plata unor datorii către un fost jucător, însă niciun angajat nu s-a ocupat de acest caz.



Sancțiunea dictată de FIFA este valabilă pentru următoarele trei ferestre de mercato, iar FC Botoșani va putea înregistra în această perioadă doar jucători liberi de contract.



Deși admite că pedeapsa nu o afectează foarte mult pentru FC Botoșani, având în vedere că moldovenii plătesc foarte rar pentru transferuri, antrenorul Leo Grozavu spune că "este o pată pe imaginea clubului" și face o comparație cu Legia Varșovia, club pe care Botoșaniul l-a înfruntat în Europa League, în 2015.



"La Legia Varșovia am văzut ce înseamnă organizare. Aveau 100 de angajați care se ocupau doar de partea administrativă a clubului. 100 de angajați! Noi, la FC Botoșani, dacă mă refer strict la echipa de seniori, avem în afară de doamnele de contabilitate și doamna secretară, avem trei oameni care se ocupă de tot ce înseamnă organizare la nivel de prima ligă.



Și atunci sigur că se mai poate întâmpla. Există o culpă și a clubului și nu e normal așa ceva. Adresa de email nu e sub lacăt. Dacă e al clubului, trebuie să fie ușor descifrabil de toată lumea din club.



Am auzit despre asta și la UTA Arad, iar președintele de acolo că pe ei nu îi împiedică restricția de transferuri pentru că ei oricum nu cumpără jucător. Dar e o pată pe imaginea clubului. Aici nu vorbim de sumă. Și dacă era vorba de 5 euro, în momentul în care ești somat de UEFA să plătești respectiva sumă și nimeni nu deschide de două luni mail-ul respectiv, e clar că ai o problemă", a spus Leo Grozavu, la Botoșăneanul TV.

