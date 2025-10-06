Botoșaniul a condus pe teren propriu încă din minutul patru, dar a avut emoții cu UTA. Valentin Costache a restabilit egalitatea în minutul 11, iar arădenii au avut alte două reușite anulate de arbitru.



Cel care a dat lovitura a fost Sebastian Mailat, în minutul 73, care a șutat puternic de la distanță și a profitat de o gafă a portarului Dejan Iliev, care a respins mingea în propria poartă.



Antrenorul Leo Grozavu rămâne rezervat, chiar dacă performanța echipei sale din acest debut de sezon este remarcabilă. Tehnicianul este convins că celelalte echipe din Superligă vor trata mult mai serios meciurile directe cu Botoșaniul.



Leo Grozavu, după ce Botoșani a devenit lider în Superligă



„Pentru moral, pentru încredere, este bine. Dar în etapa a 12-a nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili. Vom fi tratați cu mult mai multă seriozitate de toată lumea, e meritul băieților, azi a fost un teren dificil și au arătat caracter, s-au luptat pentru fiecare minge. Chiar felicit UTA și pe Adi Mihalcea pentru partida de astăzi. În condițiile unui teren foarte greu, cred că a fost un meci spectaculos.



(n.r. - despre convocările la echipa națională) N-am eu puterea și nici căderea să fac nominalizări sau să propun cuiva jucători. Sunt atâția oameni cu experiență la FRF care fac selecția și își asumă. Nu e treaba mea să comentez astfel de lucruri.



La pauză le-am și spus că am făcut o primă repriză modestă, am intrat foarte prost în joc, puteam să primim gol în secunda 30, apoi am primit acel penalty și avut încă un moment de încredere. La pauză am trezit un pic lumea din amorțire, jucătorii care au intrat, au intrat cu un mare plus. Aici s-a făcut, probabil, diferența”, a spus Leo Grozavu, la flash-interviu.



În următoarea etapă, FC Botoșani va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Cluj pentru duelul cu Universitatea, în timp ce UTA Arad va juca ”acasă” cu Oțelul.



Programul etapei a 13-a din Superligă:

