Ce diferență de la un sezon la altul! La ediția precedentă de campionat, când s-a încheiat sezonul regulat, FC Botoșani a ocupat locul 13 din 16, de play-out, cu un total de 7 victorii în 30 de etape.

Acum, FC Botoșani a depășit deja numărul victoriilor din campania precedentă, în sezonul regulat! Pentru că, învângând Universitatea Cluj cu 2-0, formația moldavă tocmai și-a trecut în cont succesul cu numărul 8 din actuala ediție a Superligii. Și și-a consolidat locul în fruntea clasamentului.

FC Botoșani tot cu gândul la evitarea retrogradării

Incredibil, dar adevărat, inclusiv acum, după acest parcurs excelent, FC Botoșani e „bântuită“ de „fantomele trecutului“. Pentru că, potrivit spuselor antrenorului Leo Grozavu, obiectivul liderului e, în primul rând... salvarea de la retrogradare!

„Să rămânem modești! Ne trebuie o schimbare de mentalitate. Trebuie să învățăm să ne batem la partea superioară a clasamentului. Campionatul e foarte lung. Suntem comparați cu Leicester? (n.r. – echipa care a câștigat Premier League, în mod surprinzător, în sezonul 2015-2016)... E prea mult. Noi, în primul rând, ne dorim să ne salvăm de la retrogradare. Obiectiv? Trebuie să câștigăm fiecare joc. Mai sunt 17 etape până la finalul sezonului regulat. Mai e mult până departe. Să nu uităm ce s-a întâmplat anul trecut (n.r. – aluzie la faptul că FC Botoșani a avut emoții pentru salvarea de la retrogradare). Altfel, vom avea mari probleme!“, a spus Leo Grozavu.

Acesta l-a remarcat și pe Alexandru Cîmpanu (25 de ani), cu cifre excelente, în acest sezon: 9 meciuri, 3 goluri, 3 pase de gol. În victoria cu Universității Cluj (2-0), Cîmpanu a deschis scorul cu o execuție magnifică.

„Cîmpanu era mult mai rebel, atunci când am venit eu. Ulterior, și-a dat seama că doar prin sacrificiu, prin muncă, prin spirit de echipă își poate îmbunătăți nivelul. Că, altfel, realizările individuale n-au nicio valoare“, a spus antrenorul moldovenilor.

