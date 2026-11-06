Piteștenii sunt fără victorie în campionat din 9 august 2026, Universitatea Craiova - FC Argeș 0-1. Au urmat trei remize și șapte partide pierdute.

Dinamo este singura echipă neînvinsă în precedentele 13 etape, interval în care a înregistrat 10 succese și trei rezultate de egalitate.

FC Argeș - Dinamo, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30! „Câinii” sunt neînvinși de 13 etape

În meciurile argeșenilor din acest sezon s-au marcat cele mai puține goluri, doar 24 (golaveraj 8-16).

De remarcat evoluțiile formidabile ale lui Daniel Armstrong din acest an calendaristic, jucătorul dinamovist contribuind decisiv la 23 dintre cele 54 de goluri marcate de roș-albi în 2026 (8 goluri, 15 pase decisive).

Două succese, trei remize și trei înfrângeri este palmaresul antrenorului Bogdan Andone în disputele cu Dinamo.

13 dintre cei 25 de jucători utilizați de Nuno Campos în primele 14 runde sunt născuți după 1 ianuarie 2002, nouă dintre ei fiind fotbaliști autohtoni.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 97 de ori (nu sunt incluse meciurile de baraj), de 27 de ori au câștigat piteștenii, de 56 de ori s-au impus bucureștenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu FC Argeș gazdă: 49 de meciuri - 20 victorii FC Argeș - 12 remize - 17 succese Dinamo.

Primul duel a avut loc pe 20 august 1961, Dinamo Piteşti - Dinamo București 3-4 şi a consemnat debutul argeşenilor în Divizia A. Au marcat Fl. Halagian, V. Lovin - dublă, respectiv Constantin Frăţilă, Vasile Alexandru, Gheorghe Ene - dublă. Pentru bucureşteni, acel joc avea să dea startul celei mai bune perioade interne, singura în care au câştigat patru titluri la rând (1961-1962, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965).

Prima victorie din contul piteştenilor în campionat a venit pe 26 septembrie 1965, 2-1 pe teren propriu, meci în care Nicolae Dobrin a deschis scorul în primul minut.

Cea mai mare diferenţă de scor s-a înregistrat pe 19 iunie 1974, Dinamo - FC Argeş 7-0. În ciuda succesului categoric reuşit de bucureşteni, aceştia au pierdut campionatul în faţa Universităţii Craiova, care a remizat la Ploieşti şi a câştigat în premieră titlul.

Cele mai multe goluri s-au marcat pe 13 iunie 1976, Dinamo - FC Argeş 7-1.

Dintre toate cele 97 de confruntări, meciul din 24 iunie 1979, Dinamo - FC Argeş 3-4 a fost cel mai spectaculos şi a rămas în memoria microbiştilor drept „cea mai frumoasă finală de campionat din istorie". După prestația excepţională, "Gâscanul" a primit nota 10 din partea trimisului "Sportului", Ioan Chirilă, care nota: "«Diavolul» Dobrin și-a exercitat dreptul de veto. A declanșat contraatacul de 1-1, împotriva cursului jocului, a reușit marele sprint al desprinderii, în minutul 69, permițându-și și luxul de a oferi, în autograf, ultimul gol al campionatului".

Doar două remize albe s-au consemnat de-a lungul timpului, ambele pe terenul piteştenilor (26 septembrie 1984; 23 martie 1997).

Cea mai recentă întâlnire directă din Superligă: 10 mai 2026, Dinamo-FC Argeș 2-1 (George Pușcaș, Kennedy Boateng / Adel Bettaieb).

Info: LPF