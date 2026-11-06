Partida Everton - Coventry poate fi urmărită în această seară, de la ora 22:00, pe VOYO SPORT 1, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Cele două formații sunt despărțite de doar patru puncte în clasament, iar rezultatul poate conta mult în economia sezonului.

Everton - Coventry, în direct pe VOYO SPORT 1 de la 22:00!

Everton speră să se apropie de locurile care duc în cupele europene, în timp ce Coventry încearcă să obțină puncte importante în lupta pentru evitarea retrogradării.

Echipa lui David Moyes vine după o victorie cu 1-0 pe terenul lui Newcastle, rezultat care a pus capăt unei serii de nouă meciuri fără succes în deplasare. De cealaltă parte, Coventry a câștigat cu 3-1 în fața lui Sunderland și traversează o perioadă bună, cu trei victorii în ultimele cinci etape.

Cum arată clasamentul din Premier League