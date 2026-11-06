Brighton şi FC Copenhaga, viitoare adversare ale Universităţii Craiova, au obţinut victorii, joi seara, în etapa a treia a competiţiei de fotbal Conference League.

Getafe - Brighton 0-1

Brighton, revelaţia sezonului în Premier League, a învins-o pe Getafe, fosta adversară a campioanei României, cu 1-0, chiar la Madrid.

Unicul gol al partidei a fost reuşit de ivorianul Malick Yalcouye (64).

FC Copenhaga - FC Iberia 1999 Tbilisi 2-1

FC Copenhaga a trecut la limită de FC Iberia 1999 Tbilisi, cu 2-1.

Norvegianul Mohamed Elyounoussi (19 - penalty) a deschis scorul pentru gazde şi imediat danezii s-au desprins prin autogolul luxemburghezului Vahid Selimovic (22), fost jucător la FC Hermannstadt.

Georgienii au redus din diferenţă prin Amirani Dzagania (30).

Danezii au stabilit un nou record de victorii consecutive pe teren propriu (5).

Atalanta - Kairat Almaty 1-1

Kairat Almaty, cealaltă formaţie pe care Universitatea Craiova o va mai întâlni în acest sezon, a produs una dintre surprizele serii, remizând în deplasare cu Atalanta Bergamo, 1-1.

Fosta campioană a Kazahstanului a deschis scorul pe contraatac, prin spaniolul Marc Gual (53), dar Atalanta a egalat pe final, prin muntenegreanul Nikola Krstovic (82).

Rezultatele și marcatorii din etapa a treia a Conference League

Aarhus GF - Sporting Braga 0-0

Atalanta Bergamo - Kairat Almaty 1-1

Au marcat: Nikola Krstovic 82, respectiv Marc Gual 53.

FC Midtjylland - Ajax Amsterdam 1-6

Au marcat: Friday Etim 28, respectiv Tolu Arokodare 9, 52, Owen Wijndal 59, Davy Klaassen 67, Oscar Gloukh 74, Marcos Leonardo 82.

Cartonaş roşu: Kjell Waetjen (FC Midtjylland) 43.

Steaua Roşie Belgrad - Inter Club d'Escaldes 2-1

Au marcat: Vladimir Lucic 80, Javi Diaz (autogol) 90+2, respectiv Borja Arellano 62.

Cartonaşe roşii: Aleksandar Katai (Steaua Roşie) 35, Domi Berlanga (Inter) 51.

KuPS Kuopio - KAA Gent 0-0, la Tampere

Lincoln Red Imps FC - Hajduk Split 1-0

A marcat: Dennis Hadzikadunic (autogol) 89.

Mjallby AIF - Borac Banja Luka 2-0

Au marcat: Jacob Bergstroem 54, Mads Enggard 88.

FC Thun - Hearts 3-1

Au marcat: Jamie McCart (autogol) 22, Brighton Labeau 34, Furkan Dursun 56, respectiv Stuart Findlay 82.

Trabzonspor - SC Freiburg 0-1

A marcat: Lukas Kuebler 14.

AS Monaco - FC Nordsjaelland 2-0

Au marcat: Mathys Detourbet 33, Matthis Abline 90+1.

FC Copenhaga - FC Iberia 1999 Tbilisi 2-1

Au marcat: Mohamed Elyounoussi 19 - penalty, Vahid Selimovic (autogol) 22, respectiv Amirani Dzagania 30.

FC Twente Enschede - FC Pafos 3-1

Au marcat: Ruud Nijstad 62, Sondre Orjasater 76, Daouda Weidmann 82, respectiv Lele 40.

Cartonaş roşu: Lele 64.

Getafe - Brighton 0-1

A marcat: Malick Yalcouye 64.

FC Lugano - FK Kauno Zalgiris 3-0

Au marcat: Yanis Cimignani 11, Ezgjan Alioski 24, Daniel Dos Santos 32.

Panathinaikos Atena - ŢSKA Sofia 2-1

Au marcat: Davide Calabria 41, Vicente Taborda 68, respectiv Dinis Almeida 44.

Riga FC - FK Jablonec 1-1

Au marcat: Reginaldo Ramires 35 - penalty, respectiv Sebastian Nebyla 49.

Sint-Truidense VV - Brann Bergen 1-1

Au marcat: Nelson Ishiwatari 48, respectiv Ulrik Mathisen 79.

Universitatea Craiova - KF Egnatia 2-0

Au marcat: Alexandru Cicâldău 25, Nicuşor Bancu 32.

Cartonaş roşu: Eneo Bitri (Egnatia) 83.

Clasamentul din Conference League

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 FC Lugano 3 3 0 0 11-4 9

2 Panathinaikos 3 3 0 0 9-3 9

3 FC Twente 3 3 0 0 8-2 9

4 AS Monaco 3 3 0 0 7-1 9

5 Brighton 3 2 1 0 5-0 7

6 SK Brann Bergen 3 2 1 0 7-3 7

6 FC Copenhaga 3 2 1 0 7-3 7

8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 6-2 7

9 Mjallby AIF 3 2 1 0 5-1 7

10 Sint-Truidense VV 3 2 1 0 4-1 7

11 Ajax 3 2 0 1 9-3 6

12 Trabzonspor 3 2 0 1 6-3 6

13 Hajduk Split 3 2 0 1 3-2 6

14 SC Freiburg 3 2 0 1 4-5 6

15 Steaua Roşie Belgrad 3 1 1 1 6-6 4

16 Atalanta 3 1 1 1 4-4 4

17 Sporting Braga 3 1 1 1 2-3 4

18 KAA Gent 3 1 1 1 1-2 4

19 FC Thun 3 1 0 2 3-3 3

20 Riga FC 3 0 3 0 3-3 3

21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3-4 3

22 Lincoln Red Imps 3 1 0 2 3-6 3

23 FK Jablonec 3 0 2 1 3-4 2

24 Aarhus GF 3 0 2 1 1-2 2

25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 3-5 2

26 Egnatia 3 0 2 1 2-4 2

27 Kairat Almatî 3 0 2 1 3-7 2

28 ŢSKA Sofia 3 0 1 2 4-6 1

29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 2-5 1

30 FC Pafos 3 0 1 2 3-7 1

30 Getafe CF 3 0 1 2 3-7 1

32 Hearts 3 0 1 2 2-6 1

32 KuPS Kuopio 3 0 1 2 2-6 1

34 FC Midtjylland 3 0 1 2 2-8 1

35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 2-7 0

36 Kauno Zalgiris 3 0 0 3 1-11 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. Info: Agerpres