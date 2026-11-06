Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) s-a obișnuit cu fazele superioare ale întrecerilor WTA, în 2026.

Ajunsă la 42 de victorii în meciurile oficiale, cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, este considerată mare favorită în meciul pe care îl va disputa vineri, 6 noiembrie, după ora 10:30, în fața rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA).

Sorana Cîrstea a ajuns la 42 de victorii în meciurile oficiale, în 2026

După un traseu început cu o victorie complicată, în trei seturi, contra Mariei Timofeeva (70 WTA), Cîrstea a avut, din perspectiva clasamentului și contrar așteptărilor, oponente mai ușoare în următoarele două tururi, Mary Stoiana (107 WTA) și Alexandra Shubladze aflându-se în afara top 100 mondial.

Dacă va trece și de Shubladze, Sorana Cîrstea va juca semifinală în Hong Kong împotriva americancei Claire Liu (102 WTA), care a depășit-o pe turcoaica Zeynep Sonmez (67 WTA), scor 6-1, 6-4.