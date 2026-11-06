GALERIE FOTO Ultima adversară ușoară? Cum arată posibilul traseu al Soranei Cîrstea spre trofeu, la Hong Kong

Ultima adversară ușoară? Cum arată posibilul traseu al Soranei Cîrstea spre trofeu, la Hong Kong Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea o întâlnește pe rusoaica Alexandra Shubladze (21 de ani, 136 WTA), în sferturile de finală ale competiției WTA 250 de la Hong Kong.

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Sorana CirsteaTenis WTAWTA Hong Kong
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 15 WTA) s-a obișnuit cu fazele superioare ale întrecerilor WTA, în 2026.

Ajunsă la 42 de victorii în meciurile oficiale, cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, este considerată mare favorită în meciul pe care îl va disputa vineri, 6 noiembrie, după ora 10:30, în fața rusoaicei Alexandra Shubladze (136 WTA).

Sorana Cîrstea a ajuns la 42 de victorii în meciurile oficiale, în 2026

După un traseu început cu o victorie complicată, în trei seturi, contra Mariei Timofeeva (70 WTA), Cîrstea a avut, din perspectiva clasamentului și contrar așteptărilor, oponente mai ușoare în următoarele două tururi, Mary Stoiana (107 WTA) și Alexandra Shubladze aflându-se în afara top 100 mondial.

Dacă va trece și de Shubladze, Sorana Cîrstea va juca semifinală în Hong Kong împotriva americancei Claire Liu (102 WTA), care a depășit-o pe turcoaica Zeynep Sonmez (67 WTA), scor 6-1, 6-4.

Sorana Cîrstea

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Posibilă finală între Cîrstea (15 WTA) și Eala (17 WTA)

În finală, Sorana Cîrstea ar putea să o întâlnească pe favorita numărul doi la câștigarea trofeului, filipineza Alexandra Eala (17 WTA), în cel mai puternic meci pe care îl poate oferi acest turneu, în actuala ediție.

O altă variantă mai puțin facilă pentru o finală ar consta într-o revedere între Sorana Cîrstea și Maria Sakkari, actualmente număr 30 WTA și fost loc 3 în lume, în 2022.

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