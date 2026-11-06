"Nejustificat!" Ce reclamă antrenorul de la Egnatia, după eșecul suferit contra Universității Craiova

&quot;Nejustificat!&quot; Ce reclamă antrenorul de la Egnatia, după eșecul suferit contra Universității Craiova Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova a învins Egnatia, scor 2-0, iar oltenii sunt aproape siguri de o clasare în primele 24 din Conference League.

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Nevil DedeEgnatiaUniversitatea Craiova
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În al treilea meci din faza principală Conference League, Universitatea Craiova a rezolvat rapid meciul cu albanezii. Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au înscris în prima repriză și au dus formația olteană mai aproape de calificarea în fazele eliminatorii.

Antrenorul de la Egnatia reclamă eliminarea din meciul cu Universitatea Craiova

Nevil Dede (51 de ani), antrenorul celor de la Egnatia, a admis superioritatea Craiovei, însă a reclamat faza din minutul 28, când fundașul Eneo Bitri a văzut al doilea cartonaș galben pentru un fault comis asupra lui Elisor.

"Am suferit puțin din cauza intensității meciului și a ritmului adversarului. Aveam jocul sub control. Am greșit tocmai la punctele lor forte, pentru care ne pregătiserăm. Totuși, este un meci de fotbal și suntem în continuare în grafic pentru îndeplinirea obiectivelor. Băieții au încercat să dea maximum în fiecare moment. Îmi pare rău pentru nervozitatea lui Bitri. 

Poate că al doilea cartonaș galben a fost nejustificat. Primul, da, a fost justificat. A fost o prestație pozitivă, încercăm să jucăm fotbal. Știam că avem un adversar foarte puternic și agresiv, mai ales pe teren propriu.

Puteam face mai mult în prima repriză, care a decis soarta meciului. Am avut probleme cu jocul lor direct. Centrările erau unul dintre punctele lor forte. Nu am reușit să le contracarăm și tocmai acolo am fost loviți", a spus Nevil Dede, la RTSH, potrivit Panorama.

Nevil Dede: "Trebuie să recunoaștem și meritele adversarului, dincolo de greșelile noastre"

Ulterior, Nevil Dede a susținut că Universitatea Craiova "nu a făcut atât de multe încât să ne învingă atât de ușor în prima repriză".

"Trebuie să recunoaștem și meritele adversarului, dincolo de greșelile noastre. Traversăm o perioadă dificilă, ne-au lipsit Gruda și Sota, iar asta provoacă oscilații în evoluția jucătorilor în anumite momente. În general, vreau să privesc pozitiv acest meci, chiar dacă adversarul nu a făcut atât de multe încât să ne învingă atât de ușor în prima repriză. Trebuia să reacționăm, nu ne-am exprimat jocul la capacitate maximă. Nu am reușit să construim suficient și să jucăm pe verticală, acolo am avut probleme. Am avut puțin posesia mingii.

Trebuie să găsim soluții și forma potrivită pentru a obține maximum din meciurile de acasă. Să vedem cum putem deveni mai eficienți și să ajungem la gol. Este al doilea meci din Europa în care nu marcăm. Trebuie să le strângem mâna adversarilor și să privim înainte", a mai spus antrenorul de la Egnatia.

Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program

Clasamentul din faza principală Conference League

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