Nicușor Bancu a dezvăluit „secretul” golului din Universitatea Craiova - Egnatia 2-0: „Am fost pe punctul de a da pasă”

Universitatea Craiova s-a duelat cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul a fost programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Nicușor Bancu a dezvăluit „secretul” golului din Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

Elevii lui Filipe Coelho au început partida excelent, iar în primul act au reușit să marcheze prin Alex Cicâldău și Nicușor Bancu. Actul secund nu a mai adus nicio reușită, astfel că scorul final a arătat astfel: Universitatea Criaova - Egnatia 2-0.

La scurt timp după fluierul final, Nicușor Bancu a transmis că este foarte mândru de prestația echipei sale. Întrebat despre gol, căpitanul oltenilor a mărturisit că a fost pe punctul de a da pase, însă în cele din urmă a trimis la poartă.

„Nu am început foarte bine la început, dar după ne-am creat ocazii de a marca. Golul meu a fost frumos, am fost la o secundă să dau pasă, mă bucur că nu am dat. E o victorie foarte importantă pentru noi. Sincer, am văzut cum a plecat mingea și am zis că e un șut bun.

Este foarte bien că nu pierdem, muncim zi de zi să fim la acest nivel. Nu este ușor, dar avem un lot numeros. Mister a creat un grup unit, suntem toți bine, chiar dacă mai există și supărări. Este greu să schimbi foarte mulți jucători. Am jucat foarte multe meciuri, dar se pare că suntem foarte bine.

Trofeele de anul trecut ne-au adus foarte multă încredere. Suntem aproape aceeași echipă de anul trecut, știm ce să facem în teren. Pregătim multe la fiecare meci, avem determinare la fiecare meci. Victoriile acestea adunate ne dau încredere că putem câștiga cu toată lumea.

Știm ce am pățit anul trecut, nu vrem să ne oprim aici. La fiecare meci dorim să adunăm punct sau puncte. Noi mergem să jucăm fotbal și încercăm să facem mai multe puncte.

Am făcut 7 puncte, mulți au spus de la început că putem face minim 6 puncte. Suntem mândri de tot! Brighton e o echipă foarte puternică, va fi un meci foarte, foarte dificil”, a declarat Nicușor Bancu, potrivit Digi Sport.