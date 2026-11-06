Toulouse și Strasbourg se întâlnesc în această seară, nu mai devreme de ora 21:45, într-un duel între două echipe aflate la egalitate de puncte.

Ambele formații au câte 10 puncte după primele etape ale campionatului. Toulouse ocupă locul 12, în timp ce Strasbourg se află imediat în spate, pe poziția a 13-a.

Toulouse - Strasbourg, în direct pe VOYO de la 21:45!

Gazdele vin după o înfrângere cu 0-2 în fața lui Marseille, rezultat care a pus capăt unei serii de cinci meciuri fără eșec. De cealaltă parte, Strasbourg a reacționat după patru înfrângeri consecutive și a câștigat categoric în etapa precedentă, scor 5-1 cu Auxerre.