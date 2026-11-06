Reghecampf, depășit? „Să lăsăm subiectivismul deoparte. Asta spun cifrele“

Au trecut deja cinci luni, de când Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a părăsit Al-Hilal Omdurman (Sudan), echipa la care a avut cele mai bune rezultate din ultimii ani.

Pornind de aici, putem înțelege de ce și acum, la aproape jumătate de an după plecarea românului, subiectul Reghecampf e de actualitate, în Sudan. Pentru că acum, presa și fanii din această țară fac o comparație între mandatul lui „Reghe“ și cel al neamțului Josef Zinnbauer (56 de ani), care a preluat Al-Hilal Omdurman din vară.

Performanța din Rwanda i-a permis lui Reghecampf să meargă apoi, la Khartoum, în luna mai, pentru play-off-ul campionatului din Sudan, care s-a reluat din ianuarie. Și aici, Al-Hilal Omdurman a triumfat, oferindu-i lui „Reghe“ această performanță cu două titluri câștigate, în același sezon.

Între august 2025 – iunie 2026, actualul antrenor al FCSB-ului a cucerit două titluri cu cea mai titrată grupare sudaneză. Această performanță a fost posibilă într-un context rarisim. În prima parte a sezonului, având în vedere că prima ligă din Sudan era oprită din cauza războiului civil din această țară, „Reghe“ s-a înscris cu Al-Hilal Omdurman în campionatul din... Rwanda. Pe care l-a câștigat la pas, cu mai multe etape înainte de finalul sezonului.

Într-un amplu articol dedicat comparației Reghecampf – Zinnbauer, autorul a evidențiat plusurile și minusurile mandatului tehnicianului român.

„A fost mai bun Reghecampf, comparativ cu Zinnbauer? Să lăsăm subiectivismul deoparte și să lăsăm cifrele să vorbească. În primul rând, Al-Hilal, cu Reghecampf pe bancă, era o echipă care se baza, în primul rând, pe calitatea individuală a jucătorilor. Pentru că, de la mijloc în sus, Al-Hilal avea unii dintre cei mai buni jucători din Africa. Problema lui Reghecampf a fost că, sub comanda lui, varietatea tactică a lipsit cu desăvărșire. Al-Hilal aborda cam toate meciurile la fel. Și lipsa unui <<plan B>> ne-a costat calificarea în semifinalele Champions League. Pentru că, în dubla cu RS Berkane, Al-Hilal n-a fost în stare să exploateze slăbiciunile unei echipe inferioare la toate capitolele“, a notat presa din Sudan.

La aproape jumătate de an după plecarea lui „Reghe“, neamțul Josef Zinnbauer a reușit, la rândul său, să ducă Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League. Iar în același campionat din Rwanda, pe care tehnicianul român l-a câștigat la pas, Al-Hilal Omdurman e, deocamdată, pe locul 11, la șapte puncte de lider. Cu precizarea că sudanezii au patru meciuri mai puțin disputate, comparativ cu echipa de pe primul loc.

„E clar: începutul mandatului lui Zinnbauer e promițător. Neamțul a început să lucreze la punctele slabe ale echipei din mandatul lui Reghecampf. Faptul că apărarea s-a întărit deja, în comparație cu sezonul trecut, e o dovadă în acest sens. Dar să fim realiști! Începutul bun al lui Zinnbauer nu înseamnă că a atins perfecțiunea. Și nici că e cel mai bun antrenor. În același timp, să nu credem că, prin plecarea lui Reghecampf, s-a pierdut ceva important. Pentru că, în ciuda reușitelor sale, antrenorul român a avut și destule greșeli. Iar marele său eșec a fost în Liga Campionilor, unde avea toate condițiile să ducă echipa în semifinale, dar a ratat acest obiectiv“, a concluzionat presa din Sudan.

Al-Hilal Omdurman l-a pierdut pe Reghecampf după un episod incredibil

La finalul sezonului trecut, Laurențiu Reghecampf a apărut într-o fotografie distribuită de Al-Hilal Omdurman prin care clubul anunța prelungirea contractului antrenorului român. Ulterior însă, totul s-a dovedit a fi o minciună! Pentru că, în luna iunie, la doar două săptămâni după anunțul rămânerii sale la Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ a apărut într-o altă fotografie, de această dată, în Tunisia! Aici, el a semnat cu Esperance, dar n-a prins „rădăcini“ la această echipă pe care a părăsit-o după numai patru partide.