Reghecampf, depășit? „Să lăsăm subiectivismul deoparte. Asta spun cifrele“

Reghecampf, depășit? „Să lăsăm subiectivismul deoparte. Asta spun cifrele“ Superliga
Amir Kiarash
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Actualul antrenor al FCSB-ului a ajuns în prim-planul unei analize din presa africană.

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Laurentiu ReghecampfFCSB
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Au trecut deja cinci luni, de când Laurențiu Reghecampf (51 de ani) a părăsit Al-Hilal Omdurman (Sudan), echipa la care a avut cele mai bune rezultate din ultimii ani.

Între august 2025 – iunie 2026, actualul antrenor al FCSB-ului a cucerit două titluri cu cea mai titrată grupare sudaneză. Această performanță a fost posibilă într-un context rarisim. În prima parte a sezonului, având în vedere că prima ligă din Sudan era oprită din cauza războiului civil din această țară, „Reghe“ s-a înscris cu Al-Hilal Omdurman în campionatul din... Rwanda. Pe care l-a câștigat la pas, cu mai multe etape înainte de finalul sezonului.

Performanța din Rwanda i-a permis lui Reghecampf să meargă apoi, la Khartoum, în luna mai, pentru play-off-ul campionatului din Sudan, care s-a reluat din ianuarie. Și aici, Al-Hilal Omdurman a triumfat, oferindu-i lui „Reghe“ această performanță cu două titluri câștigate, în același sezon.

Pornind de aici, putem înțelege de ce și acum, la aproape jumătate de an după plecarea românului, subiectul Reghecampf e de actualitate, în Sudan. Pentru că acum, presa și fanii din această țară fac o comparație între mandatul lui „Reghe“ și cel al neamțului Josef Zinnbauer (56 de ani), care a preluat Al-Hilal Omdurman din vară.

„Să nu uităm de marele eșec al lui Reghecampf!“

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Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
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Într-un amplu articol dedicat comparației Reghecampf – Zinnbauer, autorul a evidențiat plusurile și minusurile mandatului tehnicianului român.

A fost mai bun Reghecampf, comparativ cu Zinnbauer? Să lăsăm subiectivismul deoparte și să lăsăm cifrele să vorbească. În primul rând, Al-Hilal, cu Reghecampf pe bancă, era o echipă care se baza, în primul rând, pe calitatea individuală a jucătorilor. Pentru că, de la mijloc în sus, Al-Hilal avea unii dintre cei mai buni jucători din Africa. Problema lui Reghecampf a fost că, sub comanda lui, varietatea tactică a lipsit cu desăvărșire. Al-Hilal aborda cam toate meciurile la fel. Și lipsa unui <<plan B>> ne-a costat calificarea în semifinalele Champions League. Pentru că, în dubla cu RS Berkane, Al-Hilal n-a fost în stare să exploateze slăbiciunile unei echipe inferioare la toate capitolele“, a notat presa din Sudan.

La aproape jumătate de an după plecarea lui „Reghe“, neamțul Josef Zinnbauer a reușit, la rândul său, să ducă Al-Hilal Omdurman în grupele Champions League. Iar în același campionat din Rwanda, pe care tehnicianul român l-a câștigat la pas, Al-Hilal Omdurman e, deocamdată, pe locul 11, la șapte puncte de lider. Cu precizarea că sudanezii au patru meciuri mai puțin disputate, comparativ cu echipa de pe primul loc.

E clar: începutul mandatului lui Zinnbauer e promițător. Neamțul a început să lucreze la punctele slabe ale echipei din mandatul lui Reghecampf. Faptul că apărarea s-a întărit deja, în comparație cu sezonul trecut, e o dovadă în acest sens. Dar să fim realiști! Începutul bun al lui Zinnbauer nu înseamnă că a atins perfecțiunea. Și nici că e cel mai bun antrenor. În același timp, să nu credem că, prin plecarea lui Reghecampf, s-a pierdut ceva important. Pentru că, în ciuda reușitelor sale, antrenorul român a avut și destule greșeli. Iar marele său eșec a fost în Liga Campionilor, unde avea toate condițiile să ducă echipa în semifinale, dar a ratat acest obiectiv“, a concluzionat presa din Sudan.

Al-Hilal Omdurman l-a pierdut pe Reghecampf după un episod incredibil

La finalul sezonului trecut, Laurențiu Reghecampf a apărut într-o fotografie distribuită de Al-Hilal Omdurman prin care clubul anunța prelungirea contractului antrenorului român. Ulterior însă, totul s-a dovedit a fi o minciună! Pentru că, în luna iunie, la doar două săptămâni după anunțul rămânerii sale la Al-Hilal Omdurman, „Reghe“ a apărut într-o altă fotografie, de această dată, în Tunisia! Aici, el a semnat cu Esperance, dar n-a prins „rădăcini“ la această echipă pe care a părăsit-o după numai patru partide.

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