CFR Cluj a ajuns deja la un acord pentru vânzarea lui Andrei Cordea. Din iarnă, fotbalistul de bandă este așteptat să joace în China, la Yunnan Yukun, iar ardelenii se vor alege cu aproximativ 700.000 de euro în schimbul mutării.

Lorenzo Biliboc, sfătuit să plece de la CFR Cluj

Pe lângă Cordea, un alt produs de export al lui CFR Cluj este Lorenzo Biliboc (20 de ani). Chiar dacă în acest sezon are evoluții ceva mai slabe și a înscris doar două goluri în 18 meciuri, internaționalul U21 poate atrage atenția unor cluburi din străinătate, mai ales că are o vârstă excelentă.

Christopher Braun (35 de ani), unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul lui CFR Cluj, îl sfătuiește pe Biliboc să plece de la CFR Cluj în cazul în care va avea o ofertă de la un club important. O eventuală vânzare ar ajuta și clubul aflat în insolvență.

"Îi doresc toate cele bune lui Biliboc. Fiecare jucător își dorește ceva mai mult în carieră. Dacă el poate merge la o altă echipă mai bună, ar trebui să plece. Ne-ar lipsi, e un jucător tânăr foarte bun, talentat. Pentru viitorul său și al naționalei României, cred că ar fi bine să plece de la echipă", a spus Braun.

Biliboc și-a făcut junioratul la Juventus și a ajuns la CFR Cluj în 2025, pentru 100.000 de euro. Până acum, a evoluat în 57 de meciuri și a înscris 10 goluri, iar la naționala U21 a României a evoluat cu regularitate.