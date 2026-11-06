Alexandru Cicâldău și Nicușor Bancu au înscris golurile Craiovei în prima repriză a meciului de pe "Oblemenco". Oltenii au trecut în mai multe rânduri pe lângă golul de 3-0, iar albanezii nu i-au pus mai deloc probleme serioase portarului Laurențiu Popescu.

Ce a spus Cicâldău după Craiova - Egnatia 2-0

Alexandru Cicâldău arată o formă de invidiat în acest sezon, după o perioadă în care jocul său nu a convins. Mijlocașul spune că la Craiova s-a format un grup foarte puternic și le mulțumește celor din staff pentru că au avut răbdare cu el:

"O seară reușită pentru noi, mulțumim suporterilor pentru că au venit în număr mare. Ne-am îndeplinit obiectivul, ne bucurăm foarte mult. Mă bucur și eu pentru golul marcat.

Mă bucur că am revenit destul de repede după accidentare, apoi ușor, ușor mi-am intrat în ritm. Am jucat în majoritatea meciurilor și asta m-a ajutat. Urmează un meci în campionat în weekend cu CFR Cluj, dar ne bucurăm în seara asta.

Am intrat cu un spirit foarte bun, am știut să gestionăm foarte bine meciul. Nu sunt în măsură să fac o comparație cu celelalte sezoane, dar de un an și jumătate suntem într-o formă foarte bună.

E meritul tuturor celor de aici, inclusiv al celor care nu apar în fața camerelor. E foarte frumos că putem juca în Europa", a declarat Alexandru Cicâldău, la finalul meciului Universitatea Craiova - Egnatia 2-0.

Start perfect pentru olteni în Conference League

Univeristatea Craiova are un start aproape perfect în Conference League. Oltenii se află în drum spre calificarea în fazele eliminatorii. Iată rezultatele obținute până acum:

Etapa 1: 1-1 (a) cu Getafe

1-1 (a) cu Getafe Etapa 2: 3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes

3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes Etapa 3: 2-0 (a) cu Egnatia

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va înfrunta Brighton în deplasare.