Ferencvaros a produs surpriza serii de joi în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, după ce a învins-o pe AC Milan cu scorul de 2-0, chiar pe San Siro.
Vicecampioana Ungariei s-a impus prin golurile marcate de haitianul Lenny Joseph (52, 66), deşi a jucat finalul meciului în inferioritate numerică, după eliminarea nigerianului Bamidele Yusuf (77).
Mijlocaşul român Marius Corbu a jucat până în minutul 90+2 la ''Fradi''.
Corbu a primit notele 7.1 de la Sofascore și 7.0 de la Flashscore.
Rezultatele și marcatorii meciurilor din etapa a patra a Europa League
Miercuri
Rennes - Olympiakos Pireu 0-0
Joi
AC Milan - Ferencvaros Budapesta 0-2
A marcat: Lenny Joseph 52, 66.
Cartonaş roşu: Bamidele Yusuf (Ferencvaros) 77.
Anderlecht Bruxelles - Red Bull Salzburg 2-0
Au marcat: Ludwig Augustinsson 20, Marten Winkler 90.
Crystal Palace - Hoffenheim 1-1
Au marcat: Daichi Kamada 90+1, respectiv Alexander Prass 7.
Cartonaş roşu: Adam Wharton (Crystal) 77.
Levski Sofia - Jagiellonia Bialystok 1-0
A marcat: Stivan Stoianciov 83.
Lillestrom SK - Viktoria Plzen 0-1
A marcat: Prince Adu 10.
NEC Nijmegen - Omonia Nicosia 3-1
Au marcat: Bryan Linssen 50, 76, Clement Bischoff 74, respectiv Lois Diony 23.
Real Sociedad - Olympique Lyon 1-1
Au marcat: Orri Oskarsson 28, respectiv Corentin Tolisso 54.
Sparta Praga - Bournemouth 1-3
Au marcat: Ebrima Singhateh 35, respectiv Tyler Adams 57, Evanilson 81, Rayan 90.
Lewis Cook (Bournemouth) a ratat un penalty în min. 30 (bară).
Cartonaş roşu: Tobias Guddal (Slavia) 37.
AZ Alkmaar - Juventus Torino 1-2
Au marcat: Mexx Meerdink 88, respectiv Teun Koopmeiners 19, Randal Kolo Muani 37.
Bayer Leverkusen - Olympique Marseille 0-1
A marcat: Amine Gouiri 77.
Benfica Lisabona - Lech Poznan 3-1
Au marcat: Rafa Silva 6, Gianluca Prestianni 67, Gheorghi Sudakov 90, respectiv Leo Bengtsson 72.
Celta Vigo - Union Saint-Gilloise 1-2
Au marcat: Pablo Duran 11, respectiv Besfort Zeneli 35, 49.
Besfort Zeneli a ratat un penalty în min. 80 (a apărat Ionuţ Radu).
Celtic Glasgow - Beşiktaş Istanbul 3-2
Au marcat: Callum Osmand 62, Camilo Duran 78, 87, respectiv Junior Olaitan 54, Orkun Kokcu 86.
Junior Olaitan a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Sam Johnstone).
Hapoel Beer-Sheva - OFI Creta 0-2, Stadion Rapid - Bucureşti
Au marcat: Achilleas Poungouras 45+2, Taxiarchis Fountas 56.
Sturm Graz - NK Celje 2-3
Au marcat: Oumar Diakite 40, 90+3, respectiv Svit Seslar 29, 73, Benjamin Verbic 45.
Sunderland - Dinamo Zagreb 0-2
Au marcat: Luka Stojkovic 22, Dion Beljo 39.
Torreense - Ararat-Armenia 3-2, la Leiria
Au marcat: Jorge Aguirre 13, Javi Vazquez 90+3, Musa Drammeh 90+5, respectiv Karen Muradian 41, Bruno Wilson 58.
Cartonaşe roşii: Jorge Aguirre (Torreense) 22, Joao Bravim (Ararat-Armenia) 76.
Clasamentul din Europa League
loc echipa J V E Î GM-GP P
1 Benfica 4 4 0 0 13-3 12
2 Bournemouth 4 4 0 0 11-2 12
3 Ferencvaros 4 4 0 0 11-3 12
4 Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10-2 10
5 Juventus 4 3 1 0 11-4 10
6 Olympiakos Pireu 4 3 1 0 4-1 10
7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8-1 9
8 Beşiktaş 4 2 1 1 11-8 7
9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5-4 7
10 Levski Sofia 4 2 1 1 4-3 7
11 Sunderland 4 2 1 1 4-4 7
12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8-9 7
13 Olympique Lyon 4 2 1 1 6-7 7
14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 7-4 6
15 Anderlecht 4 2 0 2 6-3 6
16 OFI Creta 4 2 0 2 5-4 6
17 Rennes 4 1 3 0 4-3 6
18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6-7 6
19 Torreense 4 2 0 2 7-9 6
20 Real Sociedad 4 1 2 1 9-4 5
21 Crystal Palace 4 1 2 1 9-6 5
22 Sparta Praga 4 1 1 2 6-6 4
22 Hoffenheim 4 1 1 2 6-6 4
24 Sturm Graz 4 1 1 2 3-6 4
25 NK Celje 4 1 1 2 5-9 4
26 RB Salzburg 4 1 1 2 3-8 4
27 Celta Vigo 4 1 0 3 4-6 3
28 AC Milan 4 1 0 3 4-7 3
28 Jagiellonia Bialystok 4 1 0 3 4-7 3
30 Viktoria Plzen 4 1 0 3 3-7 3
31 Olympique Marseille 4 1 0 3 2-6 3
32 Celtic 4 1 0 3 6-11 3
33 Hapoel Beer-Sheva 4 0 1 3 1-8 1
34 Lillestroem SK 4 0 1 3 2-10 1
35 Lech Poznan 4 0 1 3 2-12 1
36 FC Ararat-Armenia 4 0 0 4 4-14 0
* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. Info: Agerpres