Ferencvaros a produs surpriza serii de joi în etapa a patra a competiţiei de fotbal Europa League, după ce a învins-o pe AC Milan cu scorul de 2-0, chiar pe San Siro.

Vicecampioana Ungariei s-a impus prin golurile marcate de haitianul Lenny Joseph (52, 66), deşi a jucat finalul meciului în inferioritate numerică, după eliminarea nigerianului Bamidele Yusuf (77).

Mijlocaşul român Marius Corbu a jucat până în minutul 90+2 la ''Fradi''.

Corbu a primit notele 7.1 de la Sofascore și 7.0 de la Flashscore.

Rezultatele și marcatorii meciurilor din etapa a patra a Europa League

Miercuri

Rennes - Olympiakos Pireu 0-0

Joi

AC Milan - Ferencvaros Budapesta 0-2

A marcat: Lenny Joseph 52, 66.

Cartonaş roşu: Bamidele Yusuf (Ferencvaros) 77.

Anderlecht Bruxelles - Red Bull Salzburg 2-0

Au marcat: Ludwig Augustinsson 20, Marten Winkler 90.

Crystal Palace - Hoffenheim 1-1

Au marcat: Daichi Kamada 90+1, respectiv Alexander Prass 7.

Cartonaş roşu: Adam Wharton (Crystal) 77.

Levski Sofia - Jagiellonia Bialystok 1-0

A marcat: Stivan Stoianciov 83.

Lillestrom SK - Viktoria Plzen 0-1

A marcat: Prince Adu 10.

NEC Nijmegen - Omonia Nicosia 3-1

Au marcat: Bryan Linssen 50, 76, Clement Bischoff 74, respectiv Lois Diony 23.

Real Sociedad - Olympique Lyon 1-1

Au marcat: Orri Oskarsson 28, respectiv Corentin Tolisso 54.

Sparta Praga - Bournemouth 1-3

Au marcat: Ebrima Singhateh 35, respectiv Tyler Adams 57, Evanilson 81, Rayan 90.

Lewis Cook (Bournemouth) a ratat un penalty în min. 30 (bară).

Cartonaş roşu: Tobias Guddal (Slavia) 37.

AZ Alkmaar - Juventus Torino 1-2

Au marcat: Mexx Meerdink 88, respectiv Teun Koopmeiners 19, Randal Kolo Muani 37.

Bayer Leverkusen - Olympique Marseille 0-1

A marcat: Amine Gouiri 77.

Benfica Lisabona - Lech Poznan 3-1

Au marcat: Rafa Silva 6, Gianluca Prestianni 67, Gheorghi Sudakov 90, respectiv Leo Bengtsson 72.

Celta Vigo - Union Saint-Gilloise 1-2

Au marcat: Pablo Duran 11, respectiv Besfort Zeneli 35, 49.

Besfort Zeneli a ratat un penalty în min. 80 (a apărat Ionuţ Radu).

Celtic Glasgow - Beşiktaş Istanbul 3-2

Au marcat: Callum Osmand 62, Camilo Duran 78, 87, respectiv Junior Olaitan 54, Orkun Kokcu 86.

Junior Olaitan a ratat un penalty în min. 54 (a apărat Sam Johnstone).

Hapoel Beer-Sheva - OFI Creta 0-2, Stadion Rapid - Bucureşti

Au marcat: Achilleas Poungouras 45+2, Taxiarchis Fountas 56.

Sturm Graz - NK Celje 2-3

Au marcat: Oumar Diakite 40, 90+3, respectiv Svit Seslar 29, 73, Benjamin Verbic 45.

Sunderland - Dinamo Zagreb 0-2

Au marcat: Luka Stojkovic 22, Dion Beljo 39.

Torreense - Ararat-Armenia 3-2, la Leiria

Au marcat: Jorge Aguirre 13, Javi Vazquez 90+3, Musa Drammeh 90+5, respectiv Karen Muradian 41, Bruno Wilson 58.

Cartonaşe roşii: Jorge Aguirre (Torreense) 22, Joao Bravim (Ararat-Armenia) 76.

Clasamentul din Europa League

loc echipa J V E Î GM-GP P

1 Benfica 4 4 0 0 13-3 12

2 Bournemouth 4 4 0 0 11-2 12

3 Ferencvaros 4 4 0 0 11-3 12

4 Union Saint-Gilloise 4 3 1 0 10-2 10

5 Juventus 4 3 1 0 11-4 10

6 Olympiakos Pireu 4 3 1 0 4-1 10

7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8-1 9

8 Beşiktaş 4 2 1 1 11-8 7

9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 5-4 7

10 Levski Sofia 4 2 1 1 4-3 7

11 Sunderland 4 2 1 1 4-4 7

12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 8-9 7

13 Olympique Lyon 4 2 1 1 6-7 7

14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 7-4 6

15 Anderlecht 4 2 0 2 6-3 6

16 OFI Creta 4 2 0 2 5-4 6

17 Rennes 4 1 3 0 4-3 6

18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 6-7 6

19 Torreense 4 2 0 2 7-9 6

20 Real Sociedad 4 1 2 1 9-4 5

21 Crystal Palace 4 1 2 1 9-6 5

22 Sparta Praga 4 1 1 2 6-6 4

22 Hoffenheim 4 1 1 2 6-6 4

24 Sturm Graz 4 1 1 2 3-6 4

25 NK Celje 4 1 1 2 5-9 4

26 RB Salzburg 4 1 1 2 3-8 4

27 Celta Vigo 4 1 0 3 4-6 3

28 AC Milan 4 1 0 3 4-7 3

28 Jagiellonia Bialystok 4 1 0 3 4-7 3

30 Viktoria Plzen 4 1 0 3 3-7 3

31 Olympique Marseille 4 1 0 3 2-6 3

32 Celtic 4 1 0 3 6-11 3

33 Hapoel Beer-Sheva 4 0 1 3 1-8 1

34 Lillestroem SK 4 0 1 3 2-10 1

35 Lech Poznan 4 0 1 3 2-12 1

36 FC Ararat-Armenia 4 0 0 4 4-14 0

* Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, iar formaţiile clasate pe locurile 9-24 dispută un play-off pentru accederea în optimi. Info: Agerpres