Conditia lui Borcea pentru a reveni la Dinamo: "Atunci va sustine cu bani!" Fostul jucator a dezvaluit totul

Fostul actionar din Stefan cel Mare nu exclude o implicare financiara la Dinamo in viitor.

Marius Niculae a vorbit despre intoarcerea lui Cristi Borcea la Dinamo. Acesta a declarat ca fostul actionar al clubului nu are de gand sa revina, dar este dispus sa sponsorizeze echipa cand se va construi noul stadion.

"Am discutat. Momentan, sub nicio forma. Cand echipa era pe locul doi, se strigau injurii la adresa lui. Acum nu vrea sa se amestece. Cand se va face stadionul nou, atunci va sustine cu niste bani, sponsorizari din spusele dansului, dar niciodata nu va reveni la conducerea clubului","a declarat Marius Niculae pentru DigiSport.

Stadionul din Stefan cel Mare trebuia sa fie refacut in acelasi timp cu arenele Stelei si Rapidului, pentru organizarea EURO 2020, dar proiectul a fost blocat in instanta.

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat recent ca CS Dinamo a castigat procesul cu fostul actionar, Nicolae Badea, iar acum nu mai exista nicio piedica in construirea unui nou stadion.

"Asa cum stiti, blocajul a existat in realizarea unui complex sportiv la Dinamo, in pachetul mare cu celelalte stadioane, Steaua, Rapid si Arcul de Triumf, si a fost generat de aceste litigii in instanta. In luna aprilie am primit din partea Curtii de Apel o comunicare definitiva si irevocabila, ca nu mai avem nici un fel de opreliste in ceea ce priveste construirea unui complex sportiv aici din punct de vedere al litigiilor juridice.

In consecinra, terenul pe care ne aflam astazi, pe actualul amplasament al stadionului, apartine statului roman si putem sa luam in calcul construirea unui complex sportiv pe actualul amplasament. Stiti foarte bine ca anul trecut era in discutie construirea unui stadion nou de dimensiuni reduse pe velodrom, acum putem sa analizam cele doua variante", a declarat Lucian Bode pentru AGERPRES.