Mircea Lucescu s-a intors in tara dupa ce a cucerit totul alaturi de Dinamo Kiev! Ce a spus despre 'razboiul' cu fanii

Mircea Lucescu a revenit in tara, pentru o scurta vacanta, dupa un sezon mai mult decat incarcat in Ucraina.

Antrenorul roman este multumit de parcursul lui in campionat, desi la inceput a existat extrem de multa presiune din cauza fanilor. Dinamo Kiev, rivala traditionala a lui Shatior, este formatia cu care Lucescu a castigat titlul, in Ucraina.

"A fost foarte greu, am inceput cu mare dificultate. Stiam la ce ma angajez, nu ma gandeam la titluri, ma gandeam doar sa refac o echipa din punct de vedere al disponibilitatii de se lupta pentru titluri. A fost greu la inceput, aveam o responsabilitate foarte mare, calificarea in Champions League

Daca nu am fi reusit calificarea in Champions League, cu siguranta ar fi fost greu pentru celelalte competitii. Pentru mine nu inseamna nimic special, am vrut sa revin in fobal, sa revin intr-o competitie in care exista rivalitate importanta. Am vrut sa vad unde sunt, sa vad daca mai am ambiti.

Am facut o alegere corecta. Ce as fi facut pe aici? M-as fi plimbat de la un teren la altul. Am stat 8 luni in cantonament, dar nu am simtit. Am avut atata activitate, incat nu am simtit.

Mergem mai departe, vedem ce se intampla. Cat timp am disponibilitate, aceasta energie si entuziasm, cat timp am raportul pe care il stabilesc cu jucatorii mei, nu am de ce sa ma retrag", a spus tehnicianul roman.

Lucescu a vorbit si despre relatia cu suporterii, care inca il contesta: "Nu stiu daca s-au linistit, nu i-am mai vazut la ultimul meci, au disparut. Au zis ca vor tine pana la capat, asta e incapatanare, in primul rand. Sper sa dea drumul la suporteri. In finala Cupei, o tribuna din spatele meu era plina, erau galagiosi, dar a fost frumos.

Sigur ca nu era simplu. De multe ori, in baza aia, ma simteam singur. Ceilalti se duceau acasa, eu imi faceam treaba, pregateam meciurile. A fost bine, cand muncesti toutul este extraordinar. Raman la EURO, am foarte multi jucatori la nationala, asta extraordinar, ei au doua meciuri aici. Sigur ca voi fi aici, alaturi de ei".

Cu Mircea Lucescu pe banca, Dinamo Kiev a castigat primul titlu dupa o pauza de 4 ani.