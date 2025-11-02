Răspunsul președintelui din Trivale, Dani Coman (46 de ani), a fost unul extrem de dur. Oficialul piteștenilor i-a transmis patronului roș-albastru să se concentreze pe propria echipă și a lansat un avertisment serios.



Președintele lui FC Argeș l-a taxat pe Becali pentru ultimele sale intervenții legate de clubul din Trivale.

Coman: "Să-și vadă de echipa lui!"



"Gigi Becali ar fi mult mai bine să-și vadă de echipa lui, de schimbările pe care le face. Eu, personal, în momentul acela eram în gară, dar era doar un marfar. Mario Tudose se va afla în Săgeata Albastră, nu în marfar. În rest, să fie sănătos. Dacă va continua cu jignirile, continuăm și noi. Și s-ar putea să nu-l poată spăla nici tot Argeșul!", a tunat Dani Coman, preluat de ziarobiectiv.ro.



Conflictul s-a reaprins după victoria FCSB-ului de la Cluj, scor 2-0 cu Universitatea. Atunci, Gigi Becali a readus în discuție transferul eșuat al lui Tudose.



"Nu, nu, nu. I-au dat ei banderola. Bă, în viață, când vine trenul, urcă-n el! Dacă te dai șmecher, îl pierzi și apoi nu mai vine. Urcă-te-n tren când ai ocazia! Au făcut pe șmecherii, pe jigodiile, acum la revedere!", a spus Becali la PrimaSport.



Mario Tudose este cotat la 700.000 de euro pe Transfermarkt. Acesta a fost vândut de piteșteni la Benfica în 2021 pentru 200.000 de euro, iar în 2023 a fost răscumpărat de FC Argeș pentru 50.000 de euro.

