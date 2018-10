FARA EMOTII! Pustiul promovat de Dica la FCSB s-a luptat cu Fl. Coman si Rusescu la antrenament. VIDEO

Dica l-a chemat pe tanarul Daniel Toma de la echipa a doua pentru partida cu Voluntari din etapa 13.

Dica isi joaca postul la FCSB cu Voluntari in ultima etapa din turul de campionat. O infrangere ar duce mai mult ca sigur la demiterea antrenorului care a pierdut titlul si calificarea in grupele europene in acest an.

Dica are si probleme mari de lot, mai ales in aparare, acolo unde Balasa si Momcilovic se antreneaza in continuare separat.

Pentru meciul cu Voluntari, Dica l-a chemat pe Daniel Toma de la echipa a doua, mijlocas inchizator. Tanarul jucator n-a aratat emotii in fata lui Florinel Coman si Rusescu si i-a atacat de cate ori a avut ocazia in jocul scoala condus de antrenorul FCSB.

Si Pintilii este accidentat la FCSB, un alt mare motiv de ingrijorare pentru Dica in aceasta perioada.