Columbianul ajunge într-un stat american unde ICE se confruntă cu protestarii

Propus la KS Cracovia (Polonia), Real Oviedo (Spania) și Club Atletico Platense (Argentina), James Rodriguez, fostul star de la Real Madrid, Everton și Bayern Munchen, va semna cu Minnesota United, club din MLS unde va fi coleg cu alți doi fotbaliști columbieni, atacantul Mauricio Gonzalez și fundașul Jefferson Diaz.

Curios este faptul că atacantul columbian nu va fi Designated Player, ceea ce înseamnă va avea un salariu de aproximativ 300.000 de euro pe an. Cel mai probabil, "El Diez" a acceptat oferta pentru a se putea pregăti în tihnă pentru participarea la CM 2026, unde Columbia va juca în Grupa K, alături de Portugalia, Uzbekistan și câștigătoarea barajului Noua Caledonie/Jamaica - RD Congo.

Statul american Minnesota a fost în centrul atenției mass-media, în ultima lună, după o acțiune în forță a United States Immigration and Customs Enforcement (ICE), care a încercat să adune cât mai mulți imigranți ilegali, mai ales pe cei cu lungi caziere juridice. Desantul agenților federali s-a lovit de proteste masive ale activiștilor pentru drepturile civile și măsuri de obstrucționare a justiției din partea autorităților locale, care au dus la confruntări dure și chiar la împușcarea protestatarilor Renee Good și Alex Pretti.

"El Diez" mai valorează doar 2 milioane de euro

James Rodriguez (34 de ani) este născut la Cucuta (Departamentul Norte de Santander), în Nordul Columbiei. A fost legitimat la Envigado FC (2006-2008), Banfield (2008-2010), FC Porto (2010-2013), AS Monaco (2013-2014), Real Madrid (2014-2017), Bayern Munchen (2017-2019), Everton (2020-2021), Al Rayyan SC (2021-2022), Olympiacos (2022-2023), Sao Paulo (2023-2024), Rayo Vallecano (2024) și Club Leon (2025).

Are 122 selecții și 31 de goluri pentru naționala Columbiei. În palmares are numeroase trofee, cele mai importante fiind Champions League (x2), Europa League (1), Supercupa Europei (x2), FIFA Club World Cup (x2), titluri și cupe în Spania, Portugalia și Germania.

Deși în trecut a fost evaluat la 80 milioane de euro de către site-ul de specialitate Transfermarkt, cota sa de piață a scăzut dramatic, ajungând în prezent să valoreze doar 2 milioane de euro.

Foto - Getty Images