Steaua București și CS Dinamo București evoluează împreună în Liga 2.

Steaua - CS Dinamo 1-1 (Mario Roman '12 / Jean-Calvin Mbanga '1)

MIN. 12 GOOOOL Steaua! Adi Popa trimite periculos în careul dinamovist, urmează o recentrare din dreapta și Mario Roman egalează, 1-1! În poarta lui CS Dinamo este Denis Moldovan, fratele mai mic al lui Horațiu Moldovan.

MIN. 1 GOOOOOL CS Dinamo după o eroare uriașă în defensiva stelistă! Jean-Clavin Mbanga, adus în această iarnă de Florin Bratu, deschide scorul în secunda 12, cu un șut frumos din afara careului. Atacantul camerunez născut în Franța și trecut pe la AS Monaco a fost transferat de la CS Afumați.

START DE MECI ÎN GHENCEA!

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 12:00, Steaua și CS Dinamo se întâlnesc într-un amical care se dispută în Ghencea.

Mai exact, partida se dispută pe Terenul 4 din Complexul Sportiv Steaua.

Ambele formații evoluează în Liga 2: ”militarii” sunt pe locul 8 înainte de reluarea campionatului, la două puncte de play-off, în timp ce echipa de fotbal a clubului sportiv din Ștefan cel Mare ocupă poziția 19 (din 22).

Ce a făcut Steaua în primul amical al iernii. Echipa din Ghencea numai ce a primit o veste minunată!

Pe 30 ianuarie, Steaua a jucat primul amical din noul an.

Echipa antrenată de Daniel Oprița s-a impus cu 3-2 în fața formației Cetatea Turnu Măgurele, din Liga 3.

Pentru steliști au marcat Ruben, Răsdan și Țicală.

Tot pe 30 ianuarie, Steaua București a anunţat, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că va notifica FRF cu privire la motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care confirmă că iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine CSA.

“Motivarea deciziei definitive a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie confirmă, fără echivoc, că Steaua este Clubul Sportiv al Armatei 'Steaua' din punct de vedere juridic, iar palmaresul realizat în perioada 1947–1998 aparţine clubului nostru, fapt care consfinţeşte în mod incontestabil că Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc.

Hotărârea instanţei supreme este definitivă şi înlătură orice tentativă de reinterpretare. Identitatea Stelei este un fapt juridic stabilit irevocabil, nu un subiect de opinie, dispută sau speculaţie publică”, precizează Steaua.

“Sperăm ca toţi cei care, de-a lungul acestor ani de luptă, au încercat sau au contribuit la furtul de identitate să îşi asume public această realitate, având obligaţia morală de a o recunoaşte”, adaugă clubul.

În zilele următoare, vom notifica Federaţia Română de Fotbal, care are obligaţia legală de a transmite, în cel mai scurt timp, hotărârea către UEFA”, menţionează Steaua.

“În final, ţinem să le mulţumim tuturor steliştilor, fani, foşti jucători şi oameni din cadrul clubului, adică celor care nu au renunţat niciodată şi care au continuat să lupte alături de noi pentru culorile roş-albastre.

Steaua a fost, este şi va fi doar în Ghencea!”, adaugă clubul bucureştean.

CS Dinamo, victorie în Ștefan cel Mare după un gol marcat de atacantul adus din liga a șaptea din Anglia!

Tot la sfârșitul lunii trecute, CS Dinamo, antrenată de fostul internațional Florin Bratu, a câștigat cu 2-1 meciul amical cu SCM Râmnicu Vâlcea (lider în Liga 3), disputat pe unul dintre terenurile din Parcul Sportiv din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Golul victoriei a fost înscris de Stanley Obinna Anaebonam (26 de ani), atacant norvegian născut în Ghana, adus în această iarnă de Florin Bratu din Northern Premier League Premier Division, adică liga a șaptea din Anglia, acolo unde a jucat în ultimul an pentru Ashton United sau Stratford Town!

În afară de diviziile inferioare engleze, Anaebonam a mai evoluat la Shelbourne FC, multipla campioană din Irlanda.

În CS Dinamo - SCM Râmnicu Vâlcea 2-1 au marcat Alin Cocoș, Stanley Anaebonam și, respectiv, Mario Preda.

