Portarul dorit de Becali la FCSB ramane LIBER de contract! Anunt de ULTIMA ORA despre inlocuitorul lui Balgradean

Furios dupa infrangerea cu Craiova, Gigi Becali l-a criticat pe Balgradean si a anuntat ca se gandeste sa transfere un portar in pauza de iarna.

Favoritul patronului de la FCSB este bulgarul Iliev, cel care a impresionat la Astra. Becali chiar l-a ofertat dupa plecarea lui Nita, insa Ioan Niculae i-a cerut 1 milion de euro pentru un transfer. In cele din urma, Becali s-a reorientat si l-a adus gratis pe Balgradean. Asa il poate lua acum si pe Iliev, caruia ii expira contractul vara viitoare. In iarna, Becali poate negocia cu Nicolae o suma mai mica de transfer daca decide sa nu-i mai acorde incredere lui Balgradean.

"O sa vedem ce vom face la iarna. O sa aduc un portar! Pai, daca Balgradean ia gol de la 25 de metri, normal ca mai caut un portar", a declarat Becali.

Pe Iliev il vrea si Levski, club pentru care a jucat intre 2011 si 2015. El a semnat apoi cu Botosani, iar din ianuarie 2017 e legitimat la Astra Giurgiu.

In acest sezon, Iliev a aparat in 8 meciuri pentru Astra si a primit 6 goluri.

